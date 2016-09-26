به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی دوشنبه با اشاره به دیدار مدیران کل اوقاف با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: با توجه به رسالت‌ سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات و امام‌زادگان، تاکید رهبری نیز در راستای وظایف مدیران اوقاف در حوزه‌ موقوفات، امام‌زادگان و دیگر حوزه های فعالیت این سازمان بود.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در این دیدار، حساسیت داشتن نسبت به بحث موقوفات را یکی از وظایف اصلی ادارت اوقاف عنوان و همچنین بر امانت الهی بودن موقوفات نیز تاکید کردند و در این میان باید توجه شود که رفع حاجات مردم پس از توسل به امام‌زادگان به تنهایی سندی برای حقانیت آنان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی در ادامه خاطر نشان شد: فراهم کردن فرصت مناسب برای استفاده حداکثری مردم از ثروت معنوی امام‌زادگان(ع) نیز از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب بر آن تاکید کردند.

وی با اشاره به اینکه احیای موقوفات و به تحقق رساندن نیات واقفان، تلاش تمامی مسئولان را می‌طلبد، ادامه داد: برای رسیدن به این مقصود نیاز است که تمامی افراد جامعه در این امر مشارکت کنند چرا که اگر چنین همکاری نباشد، کار برای ما سخت می‌شود.

حجت‌الاسلام مصائبی با تاکید بر اینکه مسئولان استان همکاری خوبی با اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی دارند، یادآور شد: باید از این فرصت فراهم شده به خوبی استفاده کنیم و با توجه به منویات رهبری بتوانیم در راستای احیای موقوفات و همچنین تحقق نیات واقفان قدم برداریم.