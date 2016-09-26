نرم افزارهای صنعت گردشگری رونمایی شد/ تجلیل از فعالان گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری مراسمی پیش از ظهر دوشنبه در سالن همایش هتل ونوس قم برگزار شد.

در این مراسم یونس عالی پور، معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم، عیسی رضایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز جمعی از فعالان این عرصه حضور داشتند.

سخنرانی معاون استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی و نیز مسئول انجمن جامعه هتل داران قم و همچنین رونمایی از چندین نرم افزار صنعت گردشگری از برنامه‌های این مراسم بود.

در پایان مراسم از فعالان و برترین‌های صنعت گردشگری در قم تجلیل به عمل آمد.

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، روز ۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهرماه، را به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری کرده است.