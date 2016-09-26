هشت سال دفاع مقدس اعتماد کشور را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شهریاری ظهر دوشنبه در نشست صمیمانه اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور گلستان با سردار ملک، فرمانده تیپ یکم نینوا استان و از فرماندهان ارشد مدافعان حرم برگزار شد، گفت: دفاع مقدس مایه عزت و اقتدار کشور شده و در بحث دفاعی موجب تبدیل کشور به قدرت اول در منطقه شده است.

شهریاری با اشاره به رهبری و مدیریت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس تصریح کرد: امام خمینی (ره) تهدید بزرگ جنگ را به فرصت استثنایی برای بروز توانایی های ملت ایران و آزمونی برای جهاد فی سبیل الله تبدیل کرد.

وی افزود: جنگ به عنوان یک حادثه ناپسند و به بار آورنده خسارت و نابسامانی به شمار می آید اما باوجود آثار مخرب آن، منافعی از جمله اتکا به نیروهای داخلی و تبلور استعدادهای جوان در ساخت و شکوفایی میهن عزیزمان را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس موجب تقویت خودباوری و اعتماد به نفس شد، اظهار کرد: جبهه های جنگ، فرماندهانی را پرورش داد و تربیت کرد که خلاقیت و امید آنها به پیروزی، تحول عظیمی را در تغییر وضعیت جنگ به نفع ایران ایجاد کرد.