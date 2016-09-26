به گزارزش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اینکه کمیته امداد به عنوان متولی جمع آوری زکات طی شش ماهه نخست سال جاری توانست بیش از ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال زکات جمع آوری کند اظهار داشت: از این میزان ۶۰ درصد زکات جمع آوری شده باید برای فقرا و نیازمندان و ۴۰ درصد مابقی نیز برای کارهای عمرانی هزینه شود.

وی با اشاره به عملکرد ‌به دست آمده از مقدار زکات جمع‌آوری شده در سال گذشته توسط کمیته امداد لرستان عنوان کرد: در سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعتبار از محل زکات در استان جمع‌آوری شده که از این مقدار ۴۰ درصد صرف هزینه‌های عمرانی و ۶۰ درصد صرف محرومان شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: در سال جاری پیش‌بینی‌ شده بود که ۶۹ میلیارد ریال از محل زکات جمع‌آوری شود که با توجه به فرهنگ‌سازی در جامعه این مقدار افزایش می‌یابد.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه بیشترین زکات در زمینه زکات مستحبی است، بیان کرد: تلاش می‌شود فرهنگ زکات مستحبی در مناطقی که جمع‌آوری زکات واجب کمتر است ترویج یابد چرا که این امر در بهبود وضعیت اقتصادی نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: پرداخت زکات به طور مستقیم برای رسیدگی به امور نیازمندان، فقرا، عمران و آبادانی هزینه می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به اینکه باید مصادیق هزینه کرد زکات به شکل صحیح برای مردم تشریح شود، گفت: کمیته امداد به عنوان متولی جمع آوری زکات، توانست بیش از ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال طی شش ماه نخست امسال زکات جمع آوری کند و طبق مصوبه شورای عالی زکات، ۶۰ درصد پرداخت زکات باید برای فقرا و نیازمندان و ۴۰ درصد مابقی نیز برای کارهای عمرانی هزینه شود.

محمدی فارسانی عنوان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی با استفاده از زکات می‌توان در عرصه توانمندسازی محرومان وارد عمل شد و سیاست کمیته امداد توانمندسازی محرومان با استفاده از ایجاد شغل برای آنها است.

وی گفت: با همکاری مسئولان زکات استان کمک مؤثری برای توانمندسازی خانواده‌های مورد حمایت انجام خواهد شد.