دزفول حائز رتبه نخست اختراعات و نوآوری در خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور ظهر دوشنبه در آیین افتتاح ساختمان مرکز رشد جوان بسیج دزفول که به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان در محل این مرکز برگزار شد اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که مایه پیشرفت کشور است و می تواند آن را به تعالی برساند جهاد علمی است.

وی افزود: بنابراین جوانان، نخبگان، مراکز دانشگاهی و آموزشی باید بتوانند با ارائه راهکارهای مطلوب، راه های طولانی را بااستفاده از راه های میانبر طی کنند تا مشکلات کشور در زمان کوتاه حل شوند.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با اشاره به رقابت علمی میان کشورهای دنیا، تصریح کرد: امروزه جهش علمی نیازمند تلاش و کوشش است که در این راستا تمام ارگان ها باید به بارورکردن ظرفیت های جامعه بپردازند.

سردار شاهوارپور عنوان کرد: آنچه می تواند کارآمدی نظام، دولتمردان و دستگاه ها را ثابت کند تلاش برای انجام اقدامات مطلوب در حوزه پژوهش، علم آوری و فناوری است.

وی با بیان اینکه گره کور جنگ نابرابر ایران مقابل عراق توسط فکرهای پویا باز شد، اضافه کرد: این فکرهای پویا اکنون نیز باید به کمک کشور بیایند.

پیشرفت ها مانع حمله دشمن شده است

شاهوارپور، دشمنان ایران را کشورهای توانمند برشمرد و گفت: با این وجود اما پیشرفت های اساسی ایران در حوزه فناوری، علوم نظامی و تحقیقات باعث شده تا دشمن هوس حمله به ایران را نداشته باشد بنابراین از راه های مختلف سعی در محدود کردن دستاوردهای کشور اسلامی ما دارد.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان بیان کرد: در موضوع هسته ای با وجود تحریم ها توانستیم به علوم روز و پیشرفته هسته ای دست یابیم و به جایی برسیم که تمام کشورهای قدرتمند جهان برای توقف این پیشرفت ها بسیج شوند اما اکنون دریافته اند که فکرهای جوان و پویای نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار جلو رفته اند.

وی با بیان اینکه دشمنان قصد داشتند از طریق مذاکرات، پیشرفت های هسته ای کشور را کند کنند، گفت: اما تاکنون نتوانسته اند به این هدف خود دست برسند بنابراین لازم است تا در بخش های مختلف سیاسی، نظامی، علمی و حتی فرهنگی این جهاد تمام عیار با دشمن را ادامه دهند تا با تلاش و مجاهدت از این پیچ سخت تاریخی عبور کنیم.

شاهوارپور در ادامه، با تاکید بر اینکه شهرستان دزفول از رتبه نخست اختراعات در خوزستان برخوردار است، عنوان کرد: شهرهای بهبهان و ایذه نیز از شهرهای پیشتاز در اختراع خوزستان هستند ولی مسئولان و جوانان باید بیش از این تلاش کنند و نهادهای ذیربط باید با نیازسنجی به مخترعان و نخبگان کمک کنند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان ادامه داد: نیازسنجی باید به گونه ای باشد که مخترعان با مسئله محوری به سمت اختراع پیش بروند و جاهایی که گره وجود دارد و نیاز اصلی جامعه است باید با مسئله محوری استخراج و جمع بندی و به این مراکز ارائه شوند تا مخترعان نیز هدفمند به سمت تقویت حوزه تولید و اشتغالزایی پیش بروند.

وی با اشاره به رویکرد ضعیف و نامناسب کشور در بحث عدم نیازسنجی گفت: مخترع باید هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی حمایت شود تا دلگرم شده و گام های بلندی در این راستا بردارند.

فرمانده سپاه خوزستان در پایان، پیشرفت های کشور را مرهون خون شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم دانست و از نخبگان خواست که ادامه دهنده راه آنها برای موفقیت و پیشرفت کشور شوند.

به گزارش مهر، این مرکز که در خیابان امام خمینی جنوبی و مقابل دانشکده اصول الدین قرار دارد دومین مرکز رشد دزفول و سومین مرکز رشد بسیج جوان خوزستان است.