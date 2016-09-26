پاپ از دانشگاه ادیان و مذاهب تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با پاپ فرانسیس در حاشیه اجلاس سنت اجیدیو گزارشی از فعالیت‌های این دانشگاه ارائه کرد.

همچنین پاپ فرانسیس نیز در این دیدار در پاسخ به گزارش وی از فعالیت های وی و مجموعه دانشگاه در حوزه تعامل ادیان تمجید کرد و خطاب به وی گفت: شما انسان عاقل و حکیمی هستید که دست به کار بزرگی زده‌اید و باید ملاقات مفصلی با شما داشته باشیم.

همچنین در پایان این دیدار مدال یادبودی از سوی پاپ به حجت‌الاسلام والمسلمین نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب به دلیل فعالیت‌های وی و مجموعه دانشگاه در حوزه تعامل ادیان اعطا شد.

در حاشیه این اجلاس رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با رهبران دینی کشورهای هند، چین، اندونزی، نیجریه، لبنان، پاکستان، کانادا، افریقای جنوبی، نایب رئیس الازهر، جانشین رهبر قبطیان جهان و رهبر بکتاشی‌های جهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در پنل همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و مسیحیان نیز سخنرانی کرد و به سوالات حاضران پاسخ داد که با تشویق مکرر ایشان همراه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین در دیدار با ژنرال سوار الذهب رئیس جمهور اسبق سودان در مورد روابط ایران و سودان گفت‌وگو کرد.

گفتنی است در این اجلاس که با حضور رئیس جمهور ایتالیا و در شهر اسیسی ایتالیا به مناسبت سی‌امین سالگرد حضور پاپ ژان پل دوم در سال ١٩٨٦ در گردهمایی رهبران ادیان جهان برگزار شد رهبران ادیان جهان طی سه روز بحث و گفت‌وگو به چالش‌های دینی پیش‌روی انسان در جهان معاصر پرداختند.

در این اجلاس پاپ فرانسیس با اشاره به ضرورت گفت‌وگو بین ادیان و رفع مشکلات ایجاد شده در میان جوامع بشری به ضرورت پیشگیری از تندروی و افراط و خشونت اشاره کرد.

همچنین در اختتامیه این اجلاس، رهبران ادیان به یاد کشیش‌های در بند داعش و کشته شده به دست تندروها در فرانسه چند دقیقه سکوت نمودند و در پایان این مراسم پیمان صلح و دوستی و برادری را امضا کردند.

سنت اجیدیو یک سازمان جهانی کاتولیک است که در زمینه صلح جهانی و کمک به فقرا و دعا برای رفع مشکلات بشری اقدام می‌نماید.

شهر اسیسی نیز از ٩٠٠ سال پیش تاکنون شهری تاریخی و معنوی نزد فرقه کاتولیک‌های فرانسیسکن بوده است چرا که زادگاه و مدفن فرانسیس است.

اجلاس بعدی سنت اجیدیو سال آینده در آلمان برگزار خواهد شد.