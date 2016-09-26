ارشاد به تنهایی نباید بار فرهنگی فارس را به دوش بکشد

نویدجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمامی توان اداره کل ارشاد فارس در برگزاری جشنواره تئاتر همین است، تاکید کرد: با توجه به داشته های اعتباری و مالی، برگزاری این جشنواره قابل قبول است اما اداره کل نباید در این جشنواره ها تنها باشد.

وی ادامه داد: شهرداری، میراث فرهنگی و... دستگاه هایی هستند که می توانند در برگزاری بهتر و بزرگتر جشنواره تئاتر همکاری داشته باشند.

کارگردان تئاتر فارس با اشاره به اینکه ارشاد به تنهایی نباید مباحث فرهنگی استان را دنبال کند تاکید کرد: تئاتر از مهمترین موضوعات فرهنگی یک کشور و شهر است که در این راستا شهر شیراز از گذشته تاکنون دارای جایگاه بوده است بنابر این برگزاری یک جشنواره تئاتر استانی باید با مشاکرت دستگاه های مختلف همراه باشد.

جعفری یادآور شد: در گذشته برگزاری کلاس های اموزشی در حاشیه جشنواره تئاتر بسیار مناسب بود اما امروز به دلیل همان مشکلات مالی مباحث آموزشی به فراموشی سپرده شده است.

وی با بیان اینکه فشردگی برگزاری جشنواره نیز باید مد نظر قرار داده شود، گفت: مدت زمان اندک برگزاری جشنواره اجازه نمی دهد که تمامی کارها دیده و یا جلسات نقد و بررسی کارهای مختلف با حضور اهالی تئاتر برگزار شود.

این کارگردان تئاتر فارس تصریح کرد: جشنواره زمانیکه با همکاری دستگاه های مختلف برگزار شود به طور حتم زمان آن نیز افزایش خواهد یافت و زمان تبادل نظر و تجربه برای اهالی تئاتر فارس ایجاد می شود.