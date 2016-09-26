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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

در خانه اخلاق پژوهان؛

درسگفتار متن خوانی ارسطو برگزار می‌شود

درسگفتار متن خوانی ارسطو برگزار می‌شود

درسگفتارهای متن خوانی ارسطو به همت خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه اخلاق پژوهان جوان درسگفتارهایی با عنوان «متن خوانی ارسطو» را با تدریس محسن جوادی دوشنبه ها از ساعت ۱۷ برگزار می کند.

این درس گفتار در محل خانه اخلاق پژوهان جوان واقع در قم بلوار محمد امین کوچه ۱۳ پلاک ۲۹  برگزار می شود.

کد مطلب 3779545

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