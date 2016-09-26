جاسم محمدی فارسانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مشارکت افراد نیکوکار در مرحله نخست جشنواره عاطفهها بیش از سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال به صورت نقدی و غیرنقدی برای دانشآموزان نیازمند در استان لرستان جمعآوری کرده است.
وی به تبیین مشارکت های مردمی در برنامه های جشن عاطفه ها و عید قربان پرداخت و گفت: بخش نخست جشنواره عاطفه ها با شعار «مهر در انتظار همدلی» در سراسر شهرستان ها و مراکز نیکوکاری برگزار شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: حدود ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال کمک به صورت نقدی و غیرنقدی برای دانش آموزان با مشارکت خیران و حامیان جمع آوری شده و مرحله دوم جشنواره عاطفه ها پس از بازگشایی مدارس در روز دهم مهر ماه در تمام مدارس با نواختن زنگ عاطفهها برگزار می شود.
محمدی فارسانی با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار و ۱۵۰ دانش آموز و حدود هفت هزارو ۵۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان هستند، گفت: کمک های جمع آوری شده در مرحله اول جشن عاطفه در اسرع وقت به دست دانش آموزان و دانشجویان نیازمند خواهد رسید.
وی با بیان اینکه جشن ملی و معنوی عاطفهها هر سال در آستانه بازگشایی مدارس به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، اظهار کرد: هر سال این جشن با برپایی پایگاههایی در معابر و میادین و در مدارس برگزار میشود و امسال در یک نوآوری این جشن به صورت دو مرحلهای اجرا خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه مرحله دوم جشن عاطفهها نیز از دهم مهرماه و با محوریت مدارس و با همکاری آموزش و پرورش برگزار خواهد شد، اضافه کرد: بیش از ۵۳۰ آموزشگاه در این مرحله نیز میزبان جشن ملی و معنوی عاطفهها خواهند بود.
محمدی فارسانی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری جشن عاطفهها در مدارس ترویج فرهنگ انفاق و احسان بین دانشآموزان است، تصریح کرد: رویکرد امسال جشن عاطفهها مبتنی بر رفتار و نگرش جامعه و نیکوکاران از طریق تسریع فرهنگ نوعدوستی در تأمین نیازهای دانشآموزان بیبضاعت است
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