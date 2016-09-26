  1. استانها
  2. قزوین
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری در استان قزوین داریم

۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری در استان قزوین داریم

قزون- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: با وجود ۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری در استان قزوین در صورت بروز استعدادها این منطقه می تواند کشور را اداره کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان که در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شداظهارداشت: روز چهارشنبه میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت هستیم و با کمک همه مسئولان استان تلاش می کنیم با استقبال پرشور از رئیس قوه مجریه خاطرات ماندگاری را ثبت و ضبط کنیم.

وی افزود: استان قزوین از ظرفیت و توانمندی ویژه ای در بخش خصوصی و سرمایه گذاری برخوردار است و در حوزه های اقتصادی، صنعتی، گردشگری، عمران شهری و کشاورزی با ۱۱۷ عنوان طرح و تعداد ۱۰۰۰ پروژه بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط ۷۰ بنگاه اقتصادی معرفی شده است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارداشت: در استان قزوین ظرفیت بیش از ۲۴ هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد و اولین بنگاهی که در سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده تامین اجتماعی است.

حبیبی تصریح کرد: اگر قابلیت های استان شکوفا شود با جرات می توان گفت قابلیت اداره کشور را دارد و امیدواریم سفر رئیس جمهور باعث شود توسعه استان شتاب گیرد و سرمایه گذاری ها به نتیجه برسد و به رونق تولید کمک شود.
    
وی گفت: باید سازمان تامین اجتماعی و مالیات با بخش خصوصی همراه شوند تا سرمایه گذاری ها محقق شود و کارها شتاب گیرد ودر این راستا آرامش و امید به آینده بسیار مهم و تعیین کننده است که همه این امور با فعالیت تامین اجتماعی گره خورده است.

معاون استاندار قزوین بیان کرد:بیش از۶۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی است و در حوزه درمانی نیازمند کارهای بیشتری هستیم و درشهرهای الوند و محمدیه بایداجرای طرح های درمانی دراولویت قرار گیرد.

کد مطلب 3779559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها