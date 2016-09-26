دستگیری باند سارقان خودرو در شهرستان کرمانشاه

سرهنگ رضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به کشف چندین دستگاه خودرو مسروقه رها شده در حاشیه شهرستان کرمانشاه، موضوع دستگیری سارق یا سارقان در دستور ویژه انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۰ حافظیه با تحقیقات گسترده و گشت های نامحسوس سرانجام باند سه نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی های فنی و تخصصی به ۲۷ مورد سرقت اعتراف و عنوان کردند با یک دستگاه پژوه ۴۰۵ پس از شناسایی خودروها در محل های پرت و سرقت آنها، خودروها را به حاشیه شهر برده و قطعات آن را جدا و به فروش می رساندند و بلاصاحب رها می کردند.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه آنان تعداد قابل توجهی قطعات خودرو کشف شد.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد، حتی الامکان خودروی خود را در پارکینگ پارک کنند و در صورتی که مجبور به پارک خودرو در خیابان یا کوچه باشند، از در معرض دید قرار دادن وسایل با ارزش در داخل خودرو خودداری کرده و خودروی خود را به سیستم های پیشگیری از سرقت مانند دزدگیر، سوئیچ مخفی و ... مجهز کنند.