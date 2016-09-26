به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر پیش از ظهر دوشنبه در جشن ستارگان استان بوشهر اظهار داشت: امسال شاهد افزایش تعداد رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری در استان بوشهر هستیم.

ناصر کرمی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۲ نفر در استان بوشهر رتبه زیر هزار را کسب کرده بودند، خاطرنشان کرد: امسال تعداد افراد دارای رتبه زیر هزار در استان بوشهر به ۱۲۵ نفر رسیده است.

وی با اشاره به تفکیک شهرستاننی رتبه‌های زیر هزار، ادامه داد: دشتستان ۳۹ نفر، بوشهر ۲۶ نفر، گناوه ۱۹ نفر، جم ۱۰ نفر، دیر هشت نفر، دشتی شش نفر، دیلم پنج نفر، تنگستان پنج نفر، کنگان چهار نفر، سعدآباد یک نفر، بردخون یک نفر و شبانکاره هم یک نفر رتبه زیر هزار داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از اختصاص ۱۵ میلیارد ریال در سال جاری برای اجرای طرح تقویت بنیه علمی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: هزار و ۶۵۰ نفر در طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان شرکت کردند.

وی از استمرار اجرای این طرح در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: از ظرفیت آموزشگاه‌های علمی آزاد برای اجرای طرح تقویت علمی در نقاط مختلف استان استفاده می شود.