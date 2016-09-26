وزرای دفاع اتحادیه اروپا در «براتیسلاوا» گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در براتیسلاوا درباره آخرین وضعیت لیبی و مسائل مربوط به آفریقا بحث و گفتگو می کنند.

از دیگر موضوعات قابل بحث در نشست امروز، می توان به طرح مشترک دفاعی اروپا و سیاست های دفاعی این قاره در قبال مسائل بین المللی اشاره کرد.

بر اساس گزارش های اعلام شده، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو نیز در نشست براتیسلاوا حضور خواهد داشت.

این در حالی است که روسیه چند روز گذشته علیه انگلیس و متحدان این کشور در ناتو اعلام موضع کرد. مسکو معتقد است که آنها با نظامی گری دنیا را به سمت جنگ سوق داده اند.