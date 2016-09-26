مبلغان ترسی برای بیان حقایق نداشته باشند/ منبر باید حسینی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در نشست با مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در دفتر این استاد برجسته حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه در جهان دو نوع مصلح وجود دارد، اظهار داشت: مصلحان بشری با نیت پاک وارد میدان می‌شوند و افکار خودشان را دارند و هرگز به مقام والا نسبت نمی‌دهند و بشریت بر آنها غالب است.

وی سقراط را مصداق مصلح واقعی دانست و گفت: این دانشمند مصلح به تمام معنا مصلح بود و برنامه‌ای نیز داشت اما برنامه او الهی نبود.

این مفسر قرآن کریم دو ویژگی مصلحان بشری را «عدم انتساب مطالب به وحی» و «عدم ماموریت به اجرا و تبلیغ از سوی خداوند» عنوان کرد و گفت: دانشمندانی نظیر افلاطون و شیخ الرئیس انسان‌های وارسته‌ای هستند که برنامه اصلاحی دارند و عرضه می‌کنند، اما مأمور به تبلیغ نبودند و فقط مطالب خود را مطرح می‌کردند.

این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه مصلحان الهی مأموریت از جانب خدا دارند و برنامه‌های الهی را اجرایی می‌کنند، اظهار داشت: برنامه این مصلحان برگرفته از افکار خودشان نیست و هرچه دارند از مقام بالا می گیرند و مأمور به تبلیغ هستند و باید برنامه الهی را به هر قیمت در جامعه اجرا کنند و بشریت را نجات دهند و خدا پرستی را توسعه دهند.

وی با تأکید بر اینکه مصلحان الهی وقتی دارای قدرت می شوند، مامور به اجرای برنامه الهی هستند، ابراز داشت: میان انبیاء الهی و مصلحان بشری دو تفاوت وجود دارد؛ مصلحان الهی مامور الهی هستند و افکار و برنامه های آنها برگرفته از خداست.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه انبیاء الهی از سلاح تبلیغ برخوردار هستند، گفت: پیامبراکرم(ص) نیز مانند دیگر انبیاء الهی، افرادی را برای تبلیغ اعزام می کردند.

وی با قدردانی از تلاش مبلغان حوزه های علمیه، گفتند: مبلغان تبلیغ، مجریانی هستند که اگر پیامبراکرم(ص) در میان ما بود، همه این افراد را به تبلیغ اعزام می کردند.

قرآن و احادیث دوتکیه گاه مستحکم منبر باشد

این استاد برجسته حوزه در ادامه به بیان ویژگی‌های خاص مبلغان پرداخت و اظهار داشت: برنامه منبر باید در راستای رسالت الله و تکیه گاه منبر به احادیث ارزشمند امام باقر(ع) و امام صادق(ع) باشد.

وی با اشاره به اینکه از دانش دیگران نیز باید بهره برد، ابراز داشت: تکیه گاه ما باید سخنان امام صادق(ع) و امام باقر(ع) باشد؛ مبلغ در درجه نخست باید بخشی از آیات قرآن به خصوص در زمینه های احکام، اجتماع و مسائل حکومتی را حفظ باشد.

مبلغان باید زمینه ساز تحول درونی مخاطبان شوند

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه مبلغ دین باید به گونه‌ای باشد که در پایان منبر، زمینه ساز تحول مستمع شده باشد، اظهار داشت: اگر مبلغ سخنرانی کند اما تحولی در فکر مستمع ایجاد نکند، وظیفه خود را به خوبی اجرا نکرده است.

وی بر لزوم تکیه بر آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع) در منابر تاکید کرد و افزود: بیان آیات قرآن، احادیث اهل بیت(ع) و نهج البلاغه نورانیتی به مجالس می دهد که دیگر کلمات فاقد این نورانیت هستند.

مبلغان از دردهای جامعه آگاهی داشته باشند

آیت الله سبحانی شرط تأثیر تبلیغ مبلغان را داشتن چشم و گوش باز عنوان کرد و گفت: مبلغان باید جامعه را شناخته، درد را درک کرده و دارو را از میان مبانی قرآن مجید و احادیث انتخاب کنند.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید نسبت به مشکلات جامعه آگاهی داشت، ابراز داشت: نباید مسائلی مطرح شود که برای ما محل ابتلا نیست؛ استفاده از نسخه قرآن، حدیث و کلمات علما منبر را موثر می کند.

این استاد برجسته حوزه با قدردانی از اقدامات تبلیغی حجت الاسلام والمسلمین قرائتی، گفت: این شخصیت ارزشمند هنوز هم بعد از ۳۰ سال، مورد توجه است چرا که بر قرآن و حدیث تکیه می کند و درد و درمان را شناخته است و حالت بیان و سخنرانی ایشان برای مردم جاذبه دارد.

وی یکی دیگر از ویژگی های مبلغان را خشیت از خداوند عنوان کرد و گفت: مبلغان بر روی منابر مبادا سخنی بگویند که برخلاف رضای خدا باشد.

آیت الله سبحانی عدم ترس از افراد برای بیان حقایق را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های مبلغان برشمرد و اظهار داشت: البته نباید با آبروی کسی بازی کرد اما نباید این مسائل ما را از گفتن حق بازبدارد؛ حق را باید بیان کرد و خشیت فقط برای خداست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بهره گیری مبلغان از کتاب سفینه البحار شیخ عباس قمی تاکید کرد و گفت: این اثر، کتاب مختصری است که متناسب با هر موضوع، آیه و روایت گردآوری کرده است و طلبه را از یک چمدان کتاب بی نیاز می کند.

لزوم آگاهی مبلغان از دانش های بشری

آیت الله سبحانی همچنین بر ضرورت آگاهی مبلغان از دانش های بشری به خصوص در زمینه های جامع شناسی، روان شناسی و سیاست های جهانی تأکید کرد و اظهار داشت: امروز کسانی که در مجالس حضور پیدا می کنند، از جامعه، سیاست و علوم روز آگاه هستند و بیانات مبلغان نباید ضداین مسائل باشد؛ مبادا کلمات ما ضدعلوم عقلی باشد.

وی فتوای یکی از مفتیان سعودی مبنی بر اینکه زمین مسطح است را یک رسوایی دانست و گفت: این مفتی سعودی گفته «زمین کروی نیست و هرکسی بگوید زمین کروی است کافر و مرتد می باشد»؛ چرا نباید مفتی کشوری که مدعی خادم الحرمین شریفین است تا این میزان از علوم روز ناآگاه باشد.

این مرجع تقلید، ضرورت مطالعه را به عنوان یکی از دیگر ویژگی‌های لازم مبلغان عنوان کرد و افزود: بنده از مرحوم فلسفی شنیدم که گفت «برای هر منبر، هشت ساعت مطالعه می کنم»؛ مرحوم فلسفی هیچگاه بی مطالعه به منبر نمی رفت و همین مسئله سبب شده بود که در تهران منبر زنده ای داشته باشد.

منبر باید حسینی باشد

آیت الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه منبر ما باید منبر حسینی باشد، گفت: مبادا منبر را به جایی برسانیم که از اهلبیت(ع) نامی برده نشود؛ درخت اسلام را خون امام حسین(ع) و یارانش سیراب کرد؛ حتما باید از حضرت سیدالشهدا(ع) نام برده شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید شکل منبر را تغییر داد، گفتند: منبر ما باید منبر حسینی باشد؛ البته باید تابع جریان روز نیز بود و حتما باید تغییراتی نیز داشت اما محتوا و پایه همانند گذشته باشد.

خاطره‌ای از تأکید امام خمینی(ره) به تبلیغ دین

استاد برجسته حوزه به خاطره‌ای از امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بنده در ماه مبارک رمضان قصد منبر رفتن داشتم اما به امام راحل(ره) گفتم این منبرها ما را از درس خواندن بازمی دارد؛ ایشان خیلی تعجب کردند و گفتند «برای روحانی وظیفه و تکلیفی بالاتر از تبلیغ نیست».

این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کرد: درس‌های اخلاق امام خمینی(ره) انسان را متحول می‌کرد.