چهار فیلم ایرانی به جشنواره «آبوجا» راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های «جزیره رنگین» ساخته خسرو سینایی، «قول» ساخته محمدعلی طالبی، «تا آمدن احمد» ساخته صادق صادق دقیقی و «حکایت عاشقی» ساخته احمد رمضان‌زاده در جشنواره بین‌المللی فیلم «آبوجا» به نمایش در می‌آیند.

جشنواره بین‌المللی «آبوجا» که یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی انگلیسی زبان در غرب آفریقا محسوب می‌شود، از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهر در کشور نیجریه برگزار می شود.

پیش از این از طریق پخش بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم‌های «جزیره رنگین» در جشنواره‌های «ونکوور» کانادا، «کاسا آسیا» اسپانیا، «صوفیه منار» بلغارستان، «ظفار» عمان، «جاده ابریشم» کرواسی و همچنین برنامه نمایش فیلم‌های ایرانی در دانشگاه یورک کانادا، «قول» در جشنواره‌های «مونترال» کانادا، «سینه‌کید هلند»، «کودکان کانادا»، «بمبی» هند، «اولو» فنلاند و همچنین برنامه نمایش فیلم‌های ایرانی در دانشگاه یورک کانادا، «تا آمدن احمد» در جشنواره «جایپور» هند با کسب ۲ جایزه و «حکایت عاشقی» در جشنواره‌های «مونترال» کانادا، «کاسا آسیا» اسپانیا با کسب ۲ جایزه و «بنگلور» هند حضور داشته‌اند.