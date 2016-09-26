دهمین نشست مشترک گفتگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش دو روزه پنجم مهرماه با حضور هیئت های ایرانی و کلیسای ارتدوکس روسیه در ساختمان بخش روابط خارجی کلیسا با موضوع « گفتگو و همکاری بین ادیان به مثابه ابزار دستیابی به صلح پایدار و عادلانه» ، افتتاح گردید. در افتتاحیه این همایش آقای ابراهیمی ترکمان ،رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، مطران فئوفان ، مطران تاتارستان روسیه ، آیت الله تسخیری ، مشاور مقام معظم رهبری و مهدی سنائی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به ایراد سخنرانی پرداختند.

در آغاز این همایش ،پیام پاتریاک کریل ، رهبر مسیحیان روسیه در خصوص اهمیت برگزاری دهمین نشست این گفتگوها با موضوعات متنوع طی سالهای گذشته ، قرائت شد . در پیام پاتریاک روسیه بر ضرورت استمرار این گفتگوها و اهمیت همکاری بین ادیان برای مبارزه با افراط گرائی تاکید شده بود.

آقای ابراهیمی ترکمان طی سخنانی در خصوص استفاده ابزاری از دین ، کج فهی های دینی و غیره در شرایط کنونی ، سخن گفت و بر موضوع گفتگو به عنوان راه حل مناسب حل این مسائل تاکید نمود. وی پیشنهاد کرد: زمان آن رسیده است این گفتگوها از سطح شناخت فراتر رفته و به تعامل مشترک مبدل گردد و در این راستا تشکیل یک کمیته پیگیری مشترک را مطرح نمود.

مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیر صعودی و گسترش همه جانبه روابط میان جمهوری اسلامی یران و فدراسیون روسیه ،خاطر نشان کرد: مبانی لازم برای تقویت و توسعه همکاری میان دو کشور در بخش های مختلف وجود دارد و ما می توانیم بر اساس این درک مشترک همکاری خود را در زمینه های اجتماعی و دینی نیز تقویت نماییم.

آیت الله تسخیری طی سخنانی تاکید کرد: پایه گفتگوهای اسلام و مسیحت ارتدوکس در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط وی و پاتریاک کریل ؛ رهبری فعلی مسیحیان روسیه ؛ بنا نهاده شد و اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده و می تواند ثمرات مثبتی برای مردم دو کشور و جامعه بشری داشته باشد. وی تاکید کرد که افراط گرایان ؛ دین ندارند و ضعف معنویت در جامعه بشری باعث گسترش افراط گرائی شده است.

گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به مدت ۲۰ سال است که هر ۲ سال یکبار با هدف درک متقابل اسلام و مسیحیت ارتدوکس از یکدیگر و توسعه ارتباط و همکاری میان ادیان در حل مسائل مشترک بشری با حضور شخصیت های بلند پایه در ایران و روسیه برگزار می‌شود.