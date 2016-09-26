به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی با حضور شمس پژوهان ، اساتید، فرهیختگان و هنرمندان داخلی و خارجی از ۴ مهرماه تا ۷ مهرماه در شهرستان خوی در حال برگزاری است. این کنگره از بخش های کنفرانس علمی، شب شعر و موسیقی تشکیل شده است.