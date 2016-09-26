به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی با حضور شمس پژوهان ، اساتید، فرهیختگان و هنرمندان داخلی و خارجی از ۴ مهرماه تا ۷ مهرماه در شهرستان خوی در حال برگزاری است. این کنگره از بخش های کنفرانس علمی، شب شعر و موسیقی تشکیل شده است.
کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی با حضور شمس پژوهان در شهرستان خوی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی با حضور شمس پژوهان ، اساتید، فرهیختگان و هنرمندان داخلی و خارجی از ۴ مهرماه تا ۷ مهرماه در شهرستان خوی در حال برگزاری است. این کنگره از بخش های کنفرانس علمی، شب شعر و موسیقی تشکیل شده است.
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