سیستم رادار دور برد در استان سمنان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد فرزاد اسماعیلی ظهر دوشنبه در خلال سفر یکروزه خود به استان سمنان برای حضور در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس این استان به خبرنگاران، بیان داشت: انسجام بیشتر پوشش هوایی ایران اسلامی به خصوص در بخش های مرکزی از ویژگی های رادار جدید نصب شده در کویر استان سمنان است.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران به دست توانمند متخصصان ایرانی تجهیزات به روز خود را در اختیار دارد، افزود: نصب این سامانه راداری قدرتمند خبری خوش برای مردم غیور ایران اسلامی است که امروز در هفته دفاع مقدس یاد و خاطر دلیرمردی های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته اند.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره قدرت راداری ایران اسلامی، گفت: دستاوردها و تجهیزات قرارگاه پدافند هوایی در نقاط ۱۲گانه کشور ایران اسلامی قادر است هر پرنده ای که به مرزهای هوایی ایران اسلامی وارد می شود را رد یابی کند.

اسماعیلی همچنین از قدرت دفاعی پدافند هوایی نیز به مثابه دیواری مستحکم در برابر تهدیدات یاد کرد و گفت: قرار است سامانه موشکی جدید پدافندی نیز برای مقابله با تهدیدات هوایی در استان سمنان نصب و راه اندازی شود.

وی افزود: این سامانه موشکی که از خانواده موشک های مرصاد است، در کنار سیستم رادار یکهزار کیلومتری دشت کویر سمنان نصب و راه اندازی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء پدافند هوایی آجا همچنین گفت: با نصب رادار و موشک پدافندی در سمنان پوشش هوایی مرکز ایران از لحاظ مقابله با تهدیدات هوایی در سطح بسیار بالایی قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی درباره قدرت دفاعی ما در مرزهای هوایی، افزود: امروز خوشبختانه با عنایات بقیه الله العظم(عج)، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، خون شهدا و مردم همیشه در صحنه انقلاب اسلامی و در کنار تخصص فرزندان ایران اسلامی هیچ کشوری جرات نزدیک شدن به مرزهای هوایی ایران اسلامی را ندارد.

وی همچنین درباره مردم شهید پرور استان سمنان نیز، افوزد: این استان بالغ بر سه هزار شهید تقدیم ایران اسلامی کرده که این مقوله نشان دهنده میزان تدین، دلاوری، پایمردی و استواری شیرزنان و دلاور مردان دیار سمنان دارد.