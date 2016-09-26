  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

امام جمعه شبستر:

دشمن به دنبال سوء استفاده از موقعیت خواص در جامعه است

دشمن به دنبال سوء استفاده از موقعیت خواص در جامعه است

شبستر - امام جمعه شهرستان شبستر تاکید کرد: دشمن امروز به دنبال سوء استفاده از موقعیت خواص در جامعه است و باید با علم بیشتر حرکات دشمن رصد شود.

حجت‌الاسلام سیفعلی محمدزاده در حاشیه همایش طلایه داران تبلیغ در شهرستان شبستر با اشاره به نقش پر رنگ روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: نقشی که روحانیت در پیشبرد اهداف انقلاب و تحقق آرمان های امام راحل(ره) ومنویات مقام معظم رهبری در زمان حال دارد کمتر از ایام پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

وی افزود: امروز دشمن به دنبال سوء استفاده از موقعیت خواص در جامعه است و باید با علم بیشتر حرکات دشمن رصد شود و اجازه کوچکترین فعالیتی به دشمن داده نشود و این وظیفه سنگین بردوش روحانیت است.

امام جمعه شهرستان شبستر از مبلغین خواست تا در برنامه های فرهنگی وجلسات دینی وهمچنین درسخنرانی مجالس مختلف به موضوعات ومسائل اجتماعی بویژه ازدواج و طلاق، اعتیاد، عفاف و حجاب، آسیب شناسی عزاداری و اخلاق اسلامی اهمیت داده و به صورت مستمر این موضوعات را پیگیری کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: روحانیت در همه زمانها نقش اساسی در رشد فرهنگ سازی دینی جامعه داشته و ارشاد و هدایت جامعه از وظایف امروز مبلغان است زیرا با توطئه های جدیدی از سوی استکبار جهانی رو به رو هستیم و در این موقعیت حساس باید دقیق و هوشیارانه عمل کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی خورنژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شبستر نیز در این همایش گفت: ایام محرم الحرام جایگاه مهمی در فرهنگ دینی ما دارد و برای ایجاد فضای معنوی جامعه بستر مهم و ارزشمندی است. وی همچنین در خصوص نحوه برگزاری همایش ها، عزاداری ها وتجمعات دهه اول محرم الحرام وآسیب شناسی عزاداری و... در سطح شهرستان به مطالبی اشاره کرد.

کد مطلب 3779595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها