حجت‌الاسلام سیفعلی محمدزاده در حاشیه همایش طلایه داران تبلیغ در شهرستان شبستر با اشاره به نقش پر رنگ روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: نقشی که روحانیت در پیشبرد اهداف انقلاب و تحقق آرمان های امام راحل(ره) ومنویات مقام معظم رهبری در زمان حال دارد کمتر از ایام پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

وی افزود: امروز دشمن به دنبال سوء استفاده از موقعیت خواص در جامعه است و باید با علم بیشتر حرکات دشمن رصد شود و اجازه کوچکترین فعالیتی به دشمن داده نشود و این وظیفه سنگین بردوش روحانیت است.

امام جمعه شهرستان شبستر از مبلغین خواست تا در برنامه های فرهنگی وجلسات دینی وهمچنین درسخنرانی مجالس مختلف به موضوعات ومسائل اجتماعی بویژه ازدواج و طلاق، اعتیاد، عفاف و حجاب، آسیب شناسی عزاداری و اخلاق اسلامی اهمیت داده و به صورت مستمر این موضوعات را پیگیری کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: روحانیت در همه زمانها نقش اساسی در رشد فرهنگ سازی دینی جامعه داشته و ارشاد و هدایت جامعه از وظایف امروز مبلغان است زیرا با توطئه های جدیدی از سوی استکبار جهانی رو به رو هستیم و در این موقعیت حساس باید دقیق و هوشیارانه عمل کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی خورنژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شبستر نیز در این همایش گفت: ایام محرم الحرام جایگاه مهمی در فرهنگ دینی ما دارد و برای ایجاد فضای معنوی جامعه بستر مهم و ارزشمندی است. وی همچنین در خصوص نحوه برگزاری همایش ها، عزاداری ها وتجمعات دهه اول محرم الحرام وآسیب شناسی عزاداری و... در سطح شهرستان به مطالبی اشاره کرد.