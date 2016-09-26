به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از رتبههای زیر هزار کنکور استان بوشهر اظهار داشت: به منظور بهبود جایگاه استان بوشهر در عرصه علمی کشور برنامهریزی خوبی صورت گرفته است و در این راستا برنامههای متنوعی اجرا میشود.
وی خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاهها در اجرای طرحهای توسعه علمی استان شد و اضافه کرد: طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان یکی از طرحهایی است که بیشک نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه هزینه کردن در بحث تقویت بنیه علمی دانشآموزان باید فرهنگسازی شود، افزود: باید روشهای صحیح تحصیل و درسخواندن در بین دانشآموزان استان ترویج شود.
وی با تاکید بر اینکه ترویج مسائل فرهنگی نیازمند مشارکت همه دستگاهها است، اضافه کرد: آموزش و پرورش به تنهایی از پس این کار برنمیآید و لازم است که همه نهادها وارد عمل شوند و مسئولان همکاری لازم را داشته باشند.
سالاری افزود: استانهایی موفق میشوند در کنکور سراسری جایگاه مناسبی به دست بیاورند که مسائل فرهنگی و چگونه درس خواندن و علاقمندشدن به درس را به دانشآموزان به خوبی آموزش دهند.
وی ادامه داد: ۴.۵ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان بوشهر به عنوان عوارض واریز شد که بخشی از آن برای تقویت بنیه علمی و آموزشی استان هزینه شد و امیدواریم امسال شاهد همکاری و هزینهکرد بیشتر شهرداریها و دهیاریها در این حوزه باشیم.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه درسخواندن باید به صورت رقابتی دنبال شود، تصریح کرد: باید با برنامهریزی و اجرای طرحهای مختلف به سمت تقویت منزلت دانش آموزان نخبه در استان بوشهر حرکت شود.
وی با تاکید بر اینکه باید بر روی رشد مغزها و نیروی انسانی سرمایهگذاری شود، ادامه داد: در صورتی که از نیروی انسانی به خوبی استفاده نشود، در استفاده از ظرفیتهای خدادادی نیز به مشکل برمیخوریم.
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