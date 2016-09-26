۴ نظامی سعودی در جیزان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن همچنان به کسب دستاوردهای بزرگ در برابر متجاوزان سعودی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در جیزان را هدف قرار دادند که منجر به هلاکت چندین نفر از نظامیان سعودی شد.

این حملات در مناطقی همچون «العبادیه» و «البحطیط» واقع در جیزان صورت گرفت.

در همین راستا و پیش از این «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: در صورتی که عربستان حملات خود را به یمن متوقف کند و به محاصره این کشور پایان بدهد، انصار الله حاضر است حملات خود به عربستان را متوقف کند و به گروه های مخالف انصار الله نیز امان بدهد.

همچنین نیروهای یمنی یک موشک انداز مزدوران سعودی را در شرق «صرواح» واقع در مأرب به وسیله موشک های هدایت شونده هدف قرار دادند و آن را منهدم کردند.

از سوی دیگر شمار جان باختگان و مجروحان حملات جنگنده های رژیم سعودی به منزل یکی از شهروندان یمنی در منطقه «سحار» واقع در استان صعده به ۱۰ شهید و ۸ زخمی افزایش یافت که بیشتر آنان نیز کودکان بودند.