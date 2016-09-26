به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲» به همت معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در محل پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این نشست علمی که با ارائه احمد حاجی ده آبادی (دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران) همراه خواهد بود، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، آیت الله محمد محمدی قائینی و محمد ابراهیم شمس ناتری به عنوان شورای داوران و همچنین حجت الاسلام امیر غنوری، غلامرضا پیوندی و حجت الاسلام حسینعلی بای به عنوان کمیته ناقدان در این پیش اجلاسیه حضور دارند.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند در روز چهارشنبه ۷ شهریورماه، از ساعت ۱۳ الی ۱۶ به آدرس قم، بلوار دانشگاه، پردیس فارابی، سازمان مرکزی، طبقه دوم، تالار شهید مطهری مراجعه نمایند.