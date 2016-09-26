استفاده از حسگر فراصوتی اثر انگشت در گوشی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اوبرگیزمو»، در حال حاضر به کارگیری فناوری حسگر تشخیص اثر انگشت کاربر در گوشی های هوشمند معمولا در قالب یک دکمه است این یعنی اینکه شرکت ها برای قرار دادن حسگر باید یک برش را در گوشی های خود ایجاد کنند تا این قابلیت در موبایل بوجود آید.

در گوشی هایی مانند سامسونگ و اپل نیازی به ایجاد شکاف برای قرار دادن حسگر اثر انگشت نیست و این حسگر در دکمه Home قرار می گیرد.

در همین حال شرکت «شیائومی» قصد دارد در گوشی جدید خود با نام Mi ۵s از حسگر فراصوتی اثر انگشت استفاده کند تا بر روی گوشی موبایل برشی ایجاد نشود.

با بکارگیری این فناوری، حسگرها در زیر صفحه نمایشگر گوشی قرار می گیرند و دیگر نیازی به تعبیه دکمه برای قرار دادن آنها وجود ندارد.

از دیگر مزیت این فناوری، تشخیص دقیق تر اثر انگشت کاربر است.