۲۲ میلیارد تومان به حساب گندم کاران خراسان جنوبی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح کانون سنگرسازان بی سنگر خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت‌های امروز کشور در عرصه‌های بین‌المللی، اظهار کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی علی‌رغم همه محدودیت‌ها، تحریم‌ها و نداشتن فنّاوری توانسته است که در خیلی از نقاط دنیا موجودیت خود را با استقلال و آزادی به اثبات برساند.

وی، موفقیت امروز کشور را ناشی از موفقیت کشور در هشت سال دفاع مقدسی دانست و گفت: اگر پیروزی در دوران دفاع مقدس نمی‌توانستیم یک ایدئولوژی جدید در دنیا مطرح و خود را اثبات کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید امروز وارثان خوبی برای دفاع مقدس و انقلاب باشیم، عنوان داشت: پایبندی و اعتقاد به ارکان نظام یکی از ضروری‌ترین نیازها در شرایط امروز کشور است.

خرید تضمینی ۲۳.۸ هزار تن گندم از کشاورزان

ولی پور مطلق همچنین به اقدامات دولت طی دو سال گذشته در حوزه جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی این مدت اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی به خصوص در حوزه زیرساخت‌ها رخ داده است.

وی از کاهش ۲۱ میلیون مترمکعبی برداشت اب از چاه‌های کشاورزی استان طی این مدت خبر داد و افزود: نتیجه این کاهش برداشت صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، خودکفایی کشور در تولید گندم را یکی دیگر از اقدامات مؤثر حوزه جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته علی‌رغم کاهش برداشت از چاه‌های کشاورزی با افزایش برداشت گندم از واحد سطح و افزایش راندمان تولید روبه رو بوده‌ایم.

ولی پور مطلق با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۳ هزار و ۸۰۰ تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است، بیان داشت: تاکنون مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گفته وی در سال گذشته نیز ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده است.