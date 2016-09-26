به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر دوشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه این اتفاق تاریخی توانست در زمینه‌های مختلف سیاسی، ‌نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... معادلات جهانی معمول را بر هم زند و تحلیل های مادی دنیاپرستان را نقش بر آب سازد، اظهار داشت: دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه، یک ملت بزرگ، فروزان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس ابراز داشت: سعادت یک ملت در آموزش و پرورشی پویا و فعال بوده که دانش‌آموزان مولفه‌های اصلی آن هستند.

شهدا آموزگاران اجتماع هستند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهدا آموزگاران اجتماع هستند که به ما راه سعادت را می‌آموزند، افزود: ما امروز هر چه داریم به واسطه ایثار، فداکاری و جان فشانی رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: اگر امروز نوجوانان ما در امنیت کامل و به دور از هرگونه جنگ و خشونت به تحصیل می‌پردازند به واسطه مجاهدت‌های دلیرمردان و شیرزنانی است که اگر نبودند، قطعا امنیت کیان ایران اسلامی دچار مخاطرات جدی می‌شد لذا باید در ادامه دادن راه شهدا اهتمام بورزیم.

امینی با تاکید بر مشارکت خانواده‌ها در تعلیم و تربیت بیان داشت: غالبا خانواده‌ها می‌پندارند که اگر فرزند خود را روانه مدرسه کنند وظیفه تعلیمی و تربیتی خود را نسبت به وی انجام داده‌اند و دیگر نیاز به مشارکت جدی آنها نیست این در حالی است که هم در زمینه آموزش و هم از جنبه تربیت نیاز جدی به مشارکت آنها با اولیای مدرسه هستند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش امسال حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز در پایه اول ابتدایی ثبت نام کردند، گفت: در واقع رشد جمعیت دانش آموزی در پایه اول نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد داشته است و در مجموع جمعیت دوره ابتدایی حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: این تعداد از دانش آموزان را نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از معلمان و مدیران وزارت در سراسر کشور تعلیم خواهند داد.

وی همچنین به روز جهانی جهانگردی اشاره کرد و گفت: سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل روز ۲۷ سپتامبر برابر با ششم مهر ماه را روز جهانی جهانگردی نامگذاری کرده است.

امینی با اشاره به اینکه امروزه گردشگری یکی از پر رونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی جهان است، تصریح کرد: این صنعت اکنون در بسیاری از کشورها با رشد سریعتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، یک صنعت پیشرو تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانان از گردشگری به عنوان صنعت نامرئی یاد می‌کنند، افزود: در تقسیم بندی مهمترین منابع درآمدزایی در جهان، صنعت اکتشاف نفت و بهره‌برداری از آن به عنوان پردرآمدترین فعالیت صنعتی مطرح می‌شود و پس از آن صنعت خودروسازی و در رتبه سوم گردشگری و جذب گردشگر قرار دارد.