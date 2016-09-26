کم کاری در راستای مستندسازی مجاهدت های شهدای کردستان مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر امروز در یادواره شهید حاج سعید توفیقی و ۵۲ شهید محور نران اظهار داشت: رشادت ها و مجاهدت های شهدای کردستان بر کسی پوشیده نیست ولی متاسفانه در حوزه مستندسازی این رشادت ها کم کاری شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به مستندسازی رشادت های شهدای کردستان، بیان کرد: کارهای انجام شده تنها بخش کوچکی از جانفشانی‌های شهدا است و باید در این زمینه تمامی دستگاه‌ها و سازمان های مسئول و متولی امر وارد عمل شوند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به محرومیت روستاهای محور نران اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات و دغدغه های مردم باید یکی از اولویت های اصلی ادارات و سازمان های دولتی در سطح استان به ویژه شهرستان سنندج باشد.

ی با اشاره به مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم در راستای کمک به رفع مشکلات و نارسایی ها، گفت: شما مردم عزیز نیز هر آن چه که در توان خود دارید برای بازسازی روستاها و رفع مشکلات به کار ببندید.

سردار رجبی به سهم و نقش سپاه بیت المقدس کردستان برای محرومیت زدایی در روستاهای این استان اشاره کرد و افزود: در جریان این محرومیت زدایی، سپاه همانند دیگر مناطق محروم کُردستان بیشترین سهم را در امر محرومیت زدایی بر عهده خواهد گرفت.

وی به رشادت های مردم کردستان در دو جبهه مقابله با ضد انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، گفت: جبهه نبرد با رژیم بعث و دفاع از کُردستان در مقابل ایادی استکبار و گروهک‌های ضد انقلاب، کُردستان را از دیگر نقاط کشور متمایز و شایسته خدمت بیشتر قرار داده است.

فرمانده سپاه یت القمدس کردستان با اشاره به برخورد قاطع سپاهیان اسلام در مقبل مخلان امنیت منطقه و گروهک‌های ضد انقلاب، اظهار داشت: حفظ امنیت پایدار مردمی خط قرمز سپاه کُردستان بوده و در این مسیر قاطعانه امنیت موجود را حفظ و تعالی می‌بخشیم.