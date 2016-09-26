افزایش انگیزه هنرمندان با ارتقا کیفیت جشنواره تئاتر استانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان ‌شرقی در حالی امروز آخرین روز برگزاری خود را پشت سر می گذارد که ۱۳ گروه از هنرمندان شش شهرستان تبریز، اهر، مرند، مراغه، سردرود و عجب شیر در آن حضور داشتند و برخی از آنها نیز نکته نظراتی در خصوص برگزاری جشنواره و آثار اجرا شده ارائه کردند.

ارتقا کیفیت جشنواره، انگیزه هنرمندان تئاتر را دو چندان می کند

کارگردان نمایش «آن سه نفر» تلاش شبانه روزی دست اندرکاران و همت مجموعه برای ارتقا برنامه ها را، انگیزه حضور خود در بیست و هشتمین دوره جشنواره عنوان و تصریح کرد: جشنواره تئاتر امسال تفاوت اساسی با سایر دوره ها داشت و با تلاش ستاد اجرایی، فضای مناسب برای اجرای نمایش ها مهیا بود.

حمید حمیدی با تأکید بر دغدغه هنری برگزارکنندگان این دوره از جشنواره ادامه داد: کار شبانه روزی مجموعه مدیریتی، افزودن سالن نمایش جدید به تئاتر شهر تبریز و فراهم کردن امکان اسکان برای شرکت کنندگان شهرستانی با وجود کمبودهای مالی مجموعه، نشانگر هم و غم این تیم است.

وی در خصوص موضوع نمایش «آن سه نفر» نیز با اشاره به اینکه خود فرزند شهید است، گفت: این نمایش روایت سه دوست است که هر سه نفر در یک نقطه مشترک از جنگ به شهادت رسیدند، اما هیچ یک حتی برای یکبار هم در طول جنگ همدیگر را ندیدند و روایتی شیرین از جنگ است و سعی کرده ایم جلوه ای زیبا از جنگ تلخ را به نمایش بگذاریم.

تئاتر یعنی تبادل احساس و انتقال آن به مخاطب

سیامک افسایی کارگردان اثر نمایشی «دوبارگی» نیز در جمع هبرنگاران گفت: در نمایش «دوبارگی» اتفاقاتی را رقم زدیم، تا حسی را به تماشاگر منتقل کنیم، چرا که به نظر من تئاتر یعنی انتقال احساس و هر کس می تواند حس متفاوتی را از آن یابد، در اصل هدف من در این اجرا، همان تبادل احساس ها بود و بس.

افسایی، با تأکید بر تفاوت در شکل برگزاری جشنواره تئاتر استان نسبت به سال های قبل، خاطرنشان کرد: با وجود تمام مشکلات پیش رو تا به حال روند برگزاری جشنواره خوب بوده و این خیلی مهم است که جشنواره باشکوه تر برگزار شود.

وی افزود: البته منظور از باشکوه برگزار شدن جشنواره این نیست که کارهایی با کیفیت بالا در آن اجرا شوند بلکه همین که برگزار کنندگان به تمام گروه های شرکت کننده در جشنواره بها می دهند و امور خوب پیش می رود، کافی است و این دوره، جزء نوادر جشنواره هایی است که گروه های شرکت کنندگان احساس می کنند که از طرف مجموعه مسئولان و برگزار کنندگان جشنواره حمایت می شوند و این تفاوت اساسی آن با دوره های قبلی است.

این کارگردان با سابقه تئاتر کشور در رابطه با حضور پررنگ هنرمندان جوان و جالی خالی پیشکسوت ها در این دوره از جشنواره نیز اظهار داشت: در عالم هنر، جوان و پیشکسوت چندان معنایی ندارد و ممکن است، استعداد یک جوان بسیار بیشتر از کسی باشد که سال ها در این حیطه کار می کند.

وی افزود: عشق به تئاتر عشقی است که در هر شرایطی آدم را متقاعد می کند که به سمت تئاتر برود و من در عالم هنر به بهانه جویی معتقد نیستم و تا به امروز یک سری از هنرمندان در جشنواره تئاتر حضور داشتند، اما امسال نیستند و هنرمندانی جدید آمدند که شاید سال بعد آن ها نباشند.

افسایی خاطر نشان کرد: می شد از دوستانی که چندین سال در این جشنواره حضور داشتند دعوت شود، دعوت هم شد و آن ها بنا به دلایلی نیامدند و دلایلشان برای ما محترم است اما معتقدم زمانی که لحظه جوشش تألیف و تولید فرا می رسد هیچ چیز مانع نیست، سن احترام متقابل می آورد ولی از لحاظ بضاعت هنری و استعداد ملاک خوبی نیست.

پلاتوهای تئاتر شهر تبریز، جوابگوی استقبال مردم نیست

کارگردان نمایش «خیر نبینی سعیده» نیز در خصوص کیفیت برگزاری بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان ‌شرقی به خبرنگاران گفت: با توجه به استقبال مردم از تئاتر در تبریز، پلاتوهای ۵۳ نفری تئاتر شهر پاسخگوی این استقبال نیست.

رامین نصیری با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ خاطر نشان کرد: برای میزبانی از چنین رویداد مهمی باید به فکر گسترش فضای تئاتر تبریز باشیم.

وی کیفیت این دوره از جشنواره را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: فروش بلیط از نقاط قوت این دوره بود و حضور یک یا چند نفر منتقد می توانست روند جشنواره را بهتر کند.