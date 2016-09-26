به گزارش خبرنگار مهر، حسین عارف ظهر دوشنبه در آیین آغاز بکار این کنگره اظهارداشت: سمینار بین‌المللی حضرت شمس تبریزی که با حمایت تولیت شمس و شهرداری خوی برگزار می شود و نه تنها در تاریخ خوی یا ایران بلکه در کل جهان دانش و معرفت به‌ویژه در زمینه عرفان و خاصه در مطالعات پیرامون مولانا و شمس نقطه عطفی به‌شمار می‌رود.

حسین عارف با بیان اینکه شمس تبریزی متعلق به تمام بشریت است و مزار شمس تبریزی به قطع در خوی واقع شده است افزود: مولانا دربلخ تولد یافت و در قونیه به خاک سپرده شد و اشعارش را به فارسی نگاشت و با این حال این شاعر فارسی‌گوی ایرانی، متعلق به جهان و تمام بشریت قرن بیست ویکم است.

فرماندار خوی نیز در این مراسم اظهار داشت: باید با تشکیل چنین کنگره‌ای و حضور اندیشمندان، شمس تبریزی و آرامگاه او که یک دارایی فاخر است به یک سرمایه تبدیل شده و بهره‌های آن عاید این ملت شود.

حسین سیوانی اصل گفت: در طول برگزاری کنفرانس علمی کنگره، هشت مقاله برتر به صورت سخنرانی ارائه و ۱۲ مقاله برگزیده نیز در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ و منتشر می‌شود.

وی با تاکید بر نگاه ملی، استانی و منطقه ای به موضوع وجود مقبره شمس در خوی گفت:البته باید فعالیت های علمی و پژوهشی در این خصوص گسترش یافته و نتایج آن نیز در اختیار مردم و شهروندان داخل و خارج شهرستانی قرار گیرد.

سیوانی با اشاره به نقش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آرامگاه شمس در خوی تصریح کرد: با تشکیل چنین کنگره‌هایی مزار شمس تبریزی دارای یک فاخر فرهنگی است و وجود آرامگاه شمس تبریزی در خوی عاید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به این مرز و بوم خواهد بود.

در ادامه این کنگره پیام تصویری آیت الله حائری شیرازی قرائت شد آیت‌الله حائری در این پیام خاطر نشان کرده است: شمس تبریزی معلمی می‌کرد و از میزان سخت‌گیری او به شاگردانش می‌توان حدس زد که روی خودش چقدر سخت می‌گیرد و این سختگیری روی خود، انفجارات فراوانی دارد و پرده‌هایی باز می‌شود و این انسان از ولادت به ولادت دیگر منتقل می‌شود و آن شیفتگی که شبستری به عطار ابراز می‌کند، مولوی همین شیفتگی را نسبت به شمس تبریزی پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: مولوی بر اساس ارادتی که به شمس پیدا کرده بود، تعلقش را از دنیا کنده و بر اثر این عشق، نبوغش به حد اعلا رسیده است.