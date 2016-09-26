دشمنان از فرهنگ عاشورا هراس دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران قم، همایش تجلیل از شهدای مداح و سادات شهید مدافع حرم با حضور استاندار قم، امام جمعه و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همزمان با هفته دفاع مقدس در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

آیت الله سید محمد سعیدی، تولیت استان مقدس حضرت معصومه(س) در این مراسم گفت: انتقال معارف اهل بیت(ع) به جامعه حرکت علمی و نهضت معرفتی است.

وی تأکید کرد: ائمه اطهار(ع) سفارش دارند که معارف ما را یاد بگیرید و به دیگران بیاموزید، این ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) و نهضت معرفتی است که موجب شناخت ائمه اطهار(ع) و سیره ایشان در جامعه است.

امام جمعه قم اضافه کرد: زنده نگه داشتن عاشورا و تاسوعا و ایام محرم موجب احیای اسلام است ملت ما با تکیه بر فرهنگ عاشورا انقلاب را به پیروزی رساند و امام راحل بسیار بر زنده نگه داشتن این ایام تأکید داشتند.

وی با اشاره به سخن امام که فرمودند «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»، افزود: خون بر شمشیر پیروز است، دشمنان از این فرهنگ عاشورا هراس دارند و تلاش دارند تا این فرهنگ را کمرنگ سازند، مداحان وظیفه دارند تا این فرهنگ را خوب شناخته و به نسلهای انقلاب منتقل سازند.

آیت الله سعیدی بیان داشت: ۹ دی‌ماه سال ۸۸ هم با تأسی از فرهنگ عاشورا در دفاع از این فرهنگ برپا شد و نمایشی از بصیرت، عزت و اقتدار ملت با تکیه بر همین فرهنگ بود.

تلاش دشمن برای ورود تحریف در مراسم‌ حسینی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز در این مراسم گفت: امروز با گذشت بیش از ۱۴۰۰سال از واقعه عاشورا پرچم حسینی با نوای گرم شما مداحان اهل بیت(ع) زنده است.

سید جواد هاشمی تأکید کرد: امروز دشمن می‌داند ملت ایران وفادار به اهل بیت(ع) و رسالت حسینی است، لذا تلاش دارد تا تحریف را وارد مراسم‌های حسینی نماید، پیام امام حسین ع، احیای سیره رسول خدا (ص) و امر به معروف و نهی از منکر است و این پیروزی خون بر شمشیر بود.

وی اضافه کرد: شهدا نیز از سیره حسینی درس گرفتند و در دوران هشت سال دفاع مقدس در کربلاهای ایران برای دفاع از اسلام راستین جان خویش را فدا نمودند.