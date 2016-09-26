کاخ صاحبقرانیه را برای مرمت تعطیل کردیم

مسعود سلطانی فر در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری که پیش از ظهر امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره لغو ویزای روسیه و هند گفت: ما در نظر داریم تا لغو ویزای این دو کشور به صورت دو طرفه انجام شود نه یک طرفه. تحقق این امر نیز زمان می برد.

وی افزود: سیاست این است که با کمک بخش خصوصی و فرمانداری ها اماکن اقامتی ارزان قیمت ایجاد شود و بخش خصوصی نیز کمک کند و ما هم بتوانیم تسهیلات لازم را بدهیم همچنین جلسه ای با وزارت کشور برگزار کرده و تفاهم کردیم که تا دو هفته آینده قطعی می شود. این تفاهمنامه در زمینه احداث مراکز اقامتی مناسب برای سطوح مختلف جامعه است. باید امکانات جاده ای گسترش پیدا کند چون آمار تصادفات و تلفات بالاست و این آمار برای کشور خوشایند نیست.

سلطانی فر در ادامه بیان کرد: برنامه ریزی های ما برای ده سال آینده، میزبانی از سی میلیون گردشگر خارجی است. ما معتقد هستیم که بخش های دیگر در کشور نیز باعث رشد ورود گردشگر می شوند هر چقدر بناهای تاریخی بیشتر مرمت شوند تاثیر بیشتری در جذب گردشگر خواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه رئیس جمهور در صحبت هایش به این موضوع اشاره کرد که بهتر است عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بنامیم گفت: ایشان نظرشان را اعلام کردند و گفتند که گردشگری نیز مهم است و بناهای تاریخی موجب جذب گردشگر می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آسیب های وارده به کاخ صاحبقرانیه و اینکه چرا رئیس سازمان میراث فرهنگی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است نیز گفت: صاحبقرانیه را تعطیل کردیم تا مرمت شود. آیا این واکنش نیست؟ درباره عمارت مسعودیه نیز وقتی متوجه شدیم که سرمایه گذار از عهده کار برنمی آید، آنها را خلع ید کردیم آیا این اتفاقات، واکنش نیستند؟

وی ادامه داد: شیعیان زیادی از کشورهای مختلف سالانه سفر می کنند اگر ما بتوانیم که بخش کوچکی از این شیعیان را به ایران جذب کنیم آمار گردشگران ایران زیاد می شود. همچنین می خواهیم که سالیانه میزبان یک درصد از گردشگران چینی باشیم.