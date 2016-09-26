پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان نثاری ظهر دوشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان جلساتی را برای رفع مشکلات مردم در حوزه ساخت و ساز برگزار کرده است، اظهار داشت: در این جلسات از نهادهای مرتبط مانند شهرداری، نظام مهندسی، اداره ثبت، اداره گاز، اداره برق، اداره راه و شهرسازی، اداره استاندارد دعوت شده است و یک جلسه فراگیر با حضور همه نهادها در روز جمعه آینده برگزار خواهد شد.
وی ضمن دعوت از تمام همکاران و مدیران برای حضور در این جلسه تصریح کرد: در این جلسات از نظام مهندسی خواستهام که فرآیندها را ساده و تسهیل کنند که اقدام خوبی شکل گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای بازدید سقفها و صدور تاییدیه برای آنها زمان قابل توجهی از مردم گرفته میشود، افزود: از این رو با حذف مراجعه حضوری و نظارت اینترنتی مالک میتواند پس از ۲۴ ساعت از گذشت اعلام درخواست پروژه خود را اجرا کند.
وی با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای ساخت و ساز و صدور شناسنامه فنی، ملکی برای ساختمانها تاکید کرد: اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی، ملکی ساختمان ضروری است که طبق قانون هر گونه پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی، ملکی باشد.
جاننثاری افزود: این مورد میتواند از بسیاری از تخلفات و کلاه برداریها در پیش فروش آپارتمانها جلوگیری کند.
وی گفت: در جلسه ای در روز گذشته مقرر شد شهرداری اصفهان اقدامات اجرایی را در این خصوص انجام دهد و شاهد صدور آن در مناطق شهرداری باشیم.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: اخیراً وزیر راه و شهرسازی ابلاغیهای را در زمینه شفافتر کردن موضوع صادر کردهاند که میتواند مشکلات را تا حدودی برطرف کند.
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