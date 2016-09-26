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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان:

پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی انجام شود

پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی انجام شود

اصفهان – رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی، ملکی ساختمان ضروری است که طبق قانون پیش فروش ساختمان باید پس از صدور ین شناسنامه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان نثاری ظهر دوشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان جلساتی را برای رفع مشکلات مردم در حوزه ساخت و ساز برگزار کرده است، اظهار داشت: در این  جلسات از نهادهای مرتبط مانند شهرداری، نظام مهندسی، اداره ثبت، اداره گاز، اداره برق، اداره راه و شهرسازی، اداره استاندارد دعوت شده است و یک جلسه فراگیر با حضور همه نهادها در روز جمعه آینده برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از تمام همکاران و مدیران برای حضور در این جلسه تصریح کرد: در این جلسات از نظام مهندسی خواسته‌ام که فرآیندها را ساده و تسهیل کنند که اقدام خوبی شکل گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای بازدید سقف‌ها و صدور تاییدیه برای آنها زمان قابل توجهی از مردم گرفته می‌شود، افزود: از این رو با حذف مراجعه حضوری و نظارت اینترنتی مالک می‌تواند پس از ۲۴ ساعت از گذشت اعلام درخواست پروژه خود را اجرا کند.

وی با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای ساخت و ساز و صدور شناسنامه فنی، ملکی برای ساختمان‌ها تاکید کرد: اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی، ملکی ساختمان ضروری است که طبق قانون هر گونه پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی، ملکی باشد.

جان‌نثاری افزود: این مورد می‌تواند از بسیاری از تخلفات و کلاه برداری‌ها در پیش فروش آپارتمان‌ها جلوگیری کند.

وی گفت: در جلسه ای در روز گذشته مقرر شد شهرداری اصفهان اقدامات اجرایی را در این خصوص انجام دهد و شاهد صدور آن در مناطق شهرداری باشیم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: اخیراً وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای را در زمینه شفاف‌تر کردن موضوع صادر کرده‌اند که می‌تواند مشکلات را تا حدودی برطرف کند.

کد مطلب 3779624

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