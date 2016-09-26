همایش تجلیل از خدمات عباس صدری در حوزه فلسفه اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به فعالیتهای ارزشمند عباس صدری محقق و استاد فلسفه اسلامی و پیگیریهای جمعی از دانشجویان و همکاران ایشان، به منظور پاسداشت مقام و منزلت این استاد و همچینین احترام به بیش از نیم قرن حضور فعال و مستمر نامبرده در عرصههای فکری و معرفتی، همایشی یک روزه با حضور جمعی از اساتید فلسفه در دانشگاههای تهران و جمعی از دانشجویان وی در فرهنگسرای ابن سینا برگزار خواهد شد.
در این همایش که با حضور این محقق و استاد فلسفه اسلامی برگزار خواهد شد، تنی چند از اساتید فلسفه و دانشجویان در تجلیل و اهمیت کار ایشان و شیوه تحقیق و تدریس ایشان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
عباس صدری فرزند مجتهد بزرگ آیتاله حاج میرزا حسن از بزرگان و چهرههای بارع محلات است که پس از فراگیری تحصیلات حوزوی نزد علمای اعلم آن دوره نظیر مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم نحوی، آیتاله نوری همدانی و آیتاله ناصر مکارم شیرازی وارد عرصه تحقیق و تدریس شد. پس از تحصیلات حوزوی، فعالیتهای تحصیلی وی در محیط دانشگاه رنگ و بوی تازهای به خود گرفت و تا مرحله اخذ درجه دکتری ادامه پیدا کرد. نامبرده در طول دوره تحصیل دانشگاهی خود از محضر اساتید برجستهای نظیر، عبدالجواد فلاطوری، سیدحسین نصر، آیتاله مرتضی مطهری، غلامحسین صدیقی، مهدی حایری یزدی بهره برده و همچنین در دوره مباحثات اساتید بزرگی همچون توشیکهو ایزتسو حضور یافته است.
ویرایش و تصحیح کتاب حدائق السِیَر از یحی بن صاعد، ویرایش و تصحیح، ترجمه و شرح متن عربی حکمه العین از علامه کاتبی در قالب دو جلد، بررسی تحلیلی فلسفه اسلامی بخش امور عامه و مقالات متعددی در خصوص مقولات فلسفه اسلامی از برخی آثار نامبرده میباشند.
این همایش روز پنجشنبه هشتم مهرماه از ساعت ۴ بعد از ظهر در محل فرهنگسرای ابن سینا واقع در خیابان ایران زمین شمالی فرهنگسرای ابن سینا برگزار خواهد شد. ورود برای دانشجویان و علاقمندان آزاد است.
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