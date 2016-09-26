قول مساعد وزیر بهداشت برای رفع مشکلات بیمارستان اشرفی آغاجاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز دوشنبه با حضور در بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این بیمارستان قرار گرفت.

در این دیدار، بیماران مشکلات و گلایه های خود را در خصوص تعرفه های پزشکی، قیمت داروها، کمبود تخت و ارائه خدمات پزشکی با وزیر بهداشت مطرح کردند که وزیر بهداشت نیز قول مساعد داد که مشکلات بیمارستان و بیماران را بررسی کند و در جهت حل آنها راهکار ارائه شود.

به گزارش مهر، بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری با ۵۰ تخت ثابت در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد که دارای بخش های اتاق عمل، تالاسمی، دیالیز، اورژانس، اطفال، داخلی، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان و کلیه واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی است.

هیئت وزیران در مردادماه ۱۳۹۱ با ایجاد شهرستان آغاجاری به مرکزیت شهر آغاجاری و بخش های مرکزی و جولکی، در تابعیت استان خوزستان موافقت کرد.