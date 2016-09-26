حوزه و دانشگاه پیشگامان توسعه فهم قرآن در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، استقبال کم نظیر مردم و جامعه قرآنی از موضوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ( رمضان سال ١٣٩٥) موجب شد تا به این موضوع اصولی تر بپردازیم. راهبرد اصلی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سال ١٣٩٥ « نهضت فهم قرآن» تعیین شده است که بر اساس این راهبرد، شعار نمایشگاه «به سوی فهم قرآن» انتخاب شد و جامعه قرآنی، اندیشمندان، مفسران، مترجمان و رسانه ها در مدت برپایی نمایشگاه به تبیین این موضوع و ضرورت آن پرداختند.

در نمایشگاه قرآن کریم چندین کمیته به این مبحث ورود پیدا کردند و محققان در چند نشست تخصصی موضوع فهم قرآن را بحث و بررسی کردند.قبل و بعد از نمایشگاه، دفتر آموزش و توسعه مشارکت های مردمی این معاونت، با تشکیل کارگروه تخصصی و با دعوت از صاحبنظران، کم و کیف فهم قرآن را بررسی کردند. شخصیت هایی که دانش و تجربه آن ها در حوزه ترجمه، تفسیر و تدبر است. نظیر آقایان الهی زاده، هاشم زاده هریسی، کوشا، اخوت، وکیل، صفوی، میرباقری و خانم دکتر عبدالباقی محورهای جدیدی را در باب فهم قرآن گشودند.

یکی دیگر از این اقدامات، برگزاری پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت با محوریت مفاهیم و تدبر سوره مبارکه صف می باشد که این حرکت بهانه ای است برای فراگیر نمودن و انس بیشتر عموم جامعه با فهم قرآن کریم. راه های عملی نهضت فهم قرآن از موضوعاتی بود که در این نشست ها به آن پرداخته شد که ان شا الله با انتشار آن جامعه قرآنی و کارشناسان بهره مند خواهند شد.

در این یادداشت در نظر داریم وجه دیگری از فهم قران را باز کنیم و آن رسالت اندیشمندان در فهم قرآن است.

تدبر و تفکر و تعقل در آیات الهی برای همه آحاد بشر میسر است؛ ولی سهم خردمندان در فهم قرآن بالاتر و برتر است. در حوزه اعتقادی علمای علم کلام می توانند برترین استدلال های علمی را از زبان قرآن استخراج و سپس برای مخاطبان تبیین کنند و همین طور فقها و علمای حوزه دین با بررسی آیات الاحکام، اصول مهمی را در حوزه علم فقه تدوین و ارائه کنند که عملا حوزه های علمیه در طول هزار سال سابقه خود به این مهم پرداخته اند. علمای رشته های جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، تاریخ و علوم تربیتی هر یک به فراخور دانش خود از قرآن کریم بهره مند می شوند. این کتاب الهی قادر است فرضیه های محکمی را در این حوزه ها ارائه دهد و اثبات کند.

امیرالمومنین(ع) فرمودند: قرآن شفای دردهای جامعه است و این قرآن را مورد خطاب قرار دهید و سوالات خود را از آن بپرسید. متاسفانه علما و اندیشمندان برای حل معضلات جامعه به ویژه معضلات فرهنگی و اجتماعی به همه نظریه ها متوسل می شوند؛ ولی کمتر به سراغ آیات محکم الهی می روند. درباره اصلاح بین زوجین، روانشناسان نسخه های پیچیده ای را مطرح می کنند در حالی که در سوره نساء آیه ٣٥ راه اصلاح بین زوجین به طور مطلوبی بیان شده است؛ اما به ندرت حاضر می شوند این آیه را مبنای مصالحه قرار دهند. اندیشمندان در صف مقدم فهم قرآن هستند. هم باید خود آیات را بفهمند و هم قواعد کلی آن را استخراج و بین مردم منتشر کنند.

در حوزه اقتصاد، فراموش کرده ایم که خداوند درباره ربا فرمود این کار حرام است و کسی که به امر ربا مبادرت کند در محاربه با خدا به سر می برد و درست بر خلاف این قاعده پایه های اقتصاد ربوی را در بانک ها و بازار رونق دادیم و جامعه را به این بلیه دچار نمودیم. دانشگاه ها و حوزه های علمیه بایست به گونه ای برنامه ریزی کنند که در رشته های تخصصی، آیات مرتبط استخراج و بررسی شود و حتی الامکان پایان نامه های تخصصی و تحقیقات و پژوهش ها بر مبنای مفاهیم این آیات صورت پذیرد. علما و اندیشمندان صرف نظر از رشته تخصصی، پیشتازان فهم قرآن محسوب می شوند و زمانی قرآن از مهجوریت خارج خواهد شد که قران کریم و سیره اهل بیت(ع) مبنای برنامه ریزی و مدیریت کشور گردد.