کشفیات مواد مخدر در کشور از ابتدای امسال ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم دانش‌آموختگی فراگیران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به کاهش جرایم در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: در مجموع انواع جرایم در سال جاری با کاهش هشت درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از جرایم کشور شاهد کاهش و در برخی از جرایم نیز شاهد افزایش بوده‌ایم، تصریح کرد: کشف جرایم هنگام وقوع نیز در سال جاری افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به افزایش ۲۰ درصدی کشف انواع مواد مخدر در سطح کشور اشاره کرد و ابراز داشت: در بخش کشف قاچاق کالا نیز با افزایش ۴۰ درصدی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل روبرو بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به در پیش رو داشتن هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت این هفته بیان داشت: در سال جاری شعار این هفته با عنوان «همه با هم برای امنیت و مشارکت در نظم و امنیت» انتخاب شده است و امیدواریم با تحقق این شعار خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.

کاهش دو درصدی تلفات جاده‌ای در شش ماهه امسال

سردار اشتری همچنین در ادامه به کاهش دو درصدی تلفات جاده‌ای در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: البته باید توجه داشته باشیم که این آمار بدون احتساب آمار پزشکی قانونی و اورژانس اعلام می‌شود و آمار دقیق‌تر را یک ماه آینده می‌توان اعلام کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با برخی از صنوف و به ویژه چایخانه داران ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شوم که در خصوص اصناف پیگیری‌های اولیه توسط شورای صنوف و وزارت بهداشت و درمان انجام می‌شود و نیروی انتظامی با حکم قضایی نسبت به برخورد با اصناف اقدام می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: ضروری است که اصناف فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون انجام دهند تا دچار اقدامات سلبی نشوند.

وی برنامه نیروی انتظامی در سال جاری را ارتقای توان حرفه‌ای نیروهای انتظامی دانست و افزود: در این راستا آموزش تخصصی پلیس در دستور کار است و قرار است پلیس حرفه‌ای دانش محور در کشور تربیت شود.

سردار اشتری استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای کاهش جرایم را نیز از دیگر برنامه‌های نیروی انتظامی در سال جاری دانست و گفت: ما بر این باوریم که جز با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محلات، دانشگاها، مدارس، حوزه‌های علمیه و .. نمی توان، نسبت به کاهش جرایم اقدام کرد چرا که پیشگیری مقدماتی، بر اقدامات انتظامی ارجحیت دارد.