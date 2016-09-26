سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان فومن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان فومن با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که مهدی ولی پور مدیرکل جمعیت هلال احمر، حجت الاسلام سیدهادی موسوی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گیلان، میرشمس مومنی زاده فرماندارو جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند رضا سلیمی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه سرا با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید این جمعیت در شهرستان فومن معرفی شد.

ضرورت آمادگی کامل جمعیت هلال احمر فومن

مدیرکل جمعیت هلال احمر گیلان در حاشیه این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه شهرستان فومن به دلیل وجود مناطق گردشگری یکی از شهرستان های مهم استان و حتی کشور است، اظهار کرد: براساس مستندات موجود فومن دومین شهرتاریخی جهان به دلیل ابنیه های تاریخی است.

مهدی ولی پور با بیان اینکه حادثه خیز بودن این شهرستان آن را برای جمعیت هلال احمر مهم و حائز اهمیت کرده است، گفت: مجموعه ای از حوادث اعم از زلزله، سیل، حوادث کوهستانی، گمشدن در جنگل ها که در کل استان با آن مواجه هستیم به صورت تجمعی در فومن نیز رخ می دهد.

وی به ضرورت آمادگی دستگاه های خدمات رسان به ویژه جمعیت هلال احمر در این شهرستان تأکید کرد و افزود: در همین راستا مجموعه جمعیت هلال احمر اعم از داوطلبان و روسای شعب این جمعیت در شهرستان تلاش می کنند تا همیشه از آمادگی کامل برخوردار باشند.

مدیرکل جمعیت هلال احمر گیلان به وضعیت مطلوب خدمات و امدادرسانی این جمعیت در سطح شهرستان فومن در زمان بروز حوادث اشاره و خاطرنشان کرد: با تقویت و ارتقای سطح زیرساخت های امدادی این جمعیت در استان به ویژه در شهرستان هایی همانند فومن شاهد پاسخگویی بهتری در زمان حوادث و سوانح و همچنین در زمینه خدمات اجتماعی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر علاوه برحضور در سوانح در دو حوزه جوانان و داوطلبان نیز فعالیت می کند، تصریح کرد: جذب و ساماندهی، آموزش و غنی سازی اوقات فراغت جوانان عضو جمعیت هلال، ارائه خدمات انسان دوستانه در حوزه جوانان و در بخش داوطلبان نیز به فعالیت های در زمینه خدمات اجتماعی و حمایتی با کمک خیران و داوطلبان صورت می گیرد.

افزایش آگاهی مردم در برابر حوادث و آموزش عمومی کمک های اولیه اولویت خانه های هلال

ولی پور به راه اندازی خانه های هلال در روستا، محلات و شهرها استان گیلان، افزود: هدف از راه اندازی این خانه افزایش حضورو ارتباط بیشتر در لایه های جامعه و در بین مردم است.

وی افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به حوادث، آموزش های عمومی کمک های اولیه برای کاهش آسیب های ناشی از حوادث، ورود به دستگاه های اجرایی برای مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به اینکه همیشه مسئولیت با خود وظیفه پاسخگویی به جامعه را به دنبال دارد، گفت: تمامی افرادحاضر در جمعیت هلال احمر نهایت تلاش خود را برای این موضوع و ارائه خدمات مناسب بکار ببرند.

وی هلال احمر را نهادی غیرانتفاعی و غیر دولتی دانست و اظهار کرد: اساس فعالیت در این نهاد، مردمی بوده و بسیاری از خدمات توسط اعضا، امدادگران و داوطلبان و خیران است.

ولی پور ادامه داد: مردم نقش اساسی در این نهاد داشته و به همین منظور باید فعالیت و اقدامات در این جمعیت به گونه ای شود که خدشه ای به اعتماد عمومی وارد نشود.

به گفته این مسئول توجه به تجهیز و ساخت پایگاه های امداد در سطح شهرستان ضروری بوده و باید در این خصوص از ظرفیت خیران و مشارکت های مردمی بهره برد.

عملکرد مطلوب جمعیت هلال احمر فومن در مواقع بروز حوادث

فرماندار فومن نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه گیلان از استان های حادثه خیز است، اظهار کرد: متاسفانه شهرستان فومن نیز در میان سایر شهرستان های استان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیای حادثه خیزتر است.

میرشمس مومنی زاده افزود: وجود مناطق کوهستانی و رودخانه های فراوانی در مجموع شرایطی را به وجود آورده که نسبت به سایر مناطق از خطر بیشتری برای وقوع حوادث برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه حساسیت، اهمیت و جایگاه خاص هلال احمر نیز برهمگان روشن است، گفت: جمعیت هلال احمر علاوه برخدمات امدادی و حمایتی، فعالیت های فرهنگی و آموزشی خوبی نیز اجرا می کند.

فرماندار فومن افزود: فعالیت های انجام شده توسط جمعیت هلال احمر شهرستان در مواقع بحرانی و حوادث مطلوب بوده است.

وی با اشاره به تودیع و معارفه سرپرست جدید این جمعیت در شهرستان فومن، تصریح کرد: تغییر و تحول در نظام اداری و اجرایی هر کشوری امری طبیعی بوده که در رشد و توسعه آن نقش مهمی دارد.

به گفته این مسئول این تغییرات زمانی مثبت است که تحولی خوب در آن بخش و یا حوزه شاهد شویم.

در پایان مراسم از زحمات حسن رجبی رئیس سابق جمعیت هلال احمر فومن تقدیر و رضا سلیمی به عنوان سرپرست جدید این جمعیت در شهرستان معرفی شد.