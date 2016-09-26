وقوع حمله مسلحانه در شرق عربستان/ آماده باش نظامیان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، خبرها از وقوع تیراندازی و نا امنی در شرق عربستان و منطقه محل زندگی شیعیان حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، یک مرکز امنیتی در ورودی منطقه «العوامیه» واقع در استان «قطیف» مورد هجوم افراد ناشناس و هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

در پی تیراندازی ها به این مرکز امنیتی، یک شهروند عربستانی با حدود ۴۰ سال سن زخمی شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که «محمد بن نایف» ولیعهد خاندان سعودی بارها تاکید کرده است که این کشور از امنیت خوبی برخوردار است.

گفتنی است رژیم سعودی از جمله بزرگترین حامیان و تاسیس کنندگان گروه تروریستی داعش در منطقه است و کشورهای سوریه و عراق را به خاک و خون کشیده است.