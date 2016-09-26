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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

نماینده کارفرمایان و کارگران قزوین:

تعامل تامین اجتماعی قزوین با کارگران و کارفرمایان مطلوب است

تعامل تامین اجتماعی قزوین با کارگران و کارفرمایان مطلوب است

قزوین- نمایندگان کانون های کارگری و کارفرمایی استان قزوین از تعامل و همکاری خوب تامین اجتماعی استان تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آهنگریان مسئول انجمن کارفرمایان استان قزوین روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: در استان قزوین تعامل بسیار خوب ومنطقی در زمان مدیریت سابق برقرار بود و این صمیمیت موجب تسریع در کارها شد.

وی افزود:انتزاع بخش درمانی ازتامین اجتماعی نگران کننده است و می تواند چالش انگیز باشد لذا از مسئولان انتظار داریم اجازه ندهند این کار صورت گیرد.

درادامه عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگربه نمایندگی از سوی کارگران اظهارداشت: پرداخت نشدن مطالبات از مهمترین مشکلات موجود است که می تواند راهگشای چالشهای کنونی باشد.

وی افزود: باید در برنامه ششم توسعه وضعیت مطالبات مشخص شود و دولت فکری برای پرداخت آن صورت دهد تا بتوانیم به بازنشستگان امید دهیم که نگرانی آنها حل می شود.

اسدی از سوی بازنشستگان استان هم گفت:تعامل تامین اجتماعی بانمایندگان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان بسیار منطقی است و امیدواریم در مدیریت جدید هم این تعامل بیشتر شود.


 

در این جلسه علیرضا محسنی مدیرکل سابق هم گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد و سیروس نصیری هم از اولویتها خود در مدیریت جدید سخن گفت.

کد مطلب 3779655

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