تعامل تامین اجتماعی قزوین با کارگران و کارفرمایان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آهنگریان مسئول انجمن کارفرمایان استان قزوین روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: در استان قزوین تعامل بسیار خوب ومنطقی در زمان مدیریت سابق برقرار بود و این صمیمیت موجب تسریع در کارها شد.

وی افزود:انتزاع بخش درمانی ازتامین اجتماعی نگران کننده است و می تواند چالش انگیز باشد لذا از مسئولان انتظار داریم اجازه ندهند این کار صورت گیرد.

درادامه عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگربه نمایندگی از سوی کارگران اظهارداشت: پرداخت نشدن مطالبات از مهمترین مشکلات موجود است که می تواند راهگشای چالشهای کنونی باشد.

وی افزود: باید در برنامه ششم توسعه وضعیت مطالبات مشخص شود و دولت فکری برای پرداخت آن صورت دهد تا بتوانیم به بازنشستگان امید دهیم که نگرانی آنها حل می شود.

اسدی از سوی بازنشستگان استان هم گفت:تعامل تامین اجتماعی بانمایندگان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان بسیار منطقی است و امیدواریم در مدیریت جدید هم این تعامل بیشتر شود.





در این جلسه علیرضا محسنی مدیرکل سابق هم گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد و سیروس نصیری هم از اولویتها خود در مدیریت جدید سخن گفت.