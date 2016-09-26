شهرکرد سرد ترین نقطه کشور است

مهردادقطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرکرد با دمای یک درجه سانتی گراد سرد ترین نقطه کشور و اهواز با دمای ۳۸ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه کشور اعلام شده است، عنوان کرد: احتمال کاهش دما در این استان در هفته جاری وجود دارد و کشاورزان باید در راستای برداشت محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی هوای چهارمحال و بختیاری طی روز های آینده، عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه است.

وی ادامه داد: در این مدت آسمان استان چهارمحال و بختیاری صاف در بعضی ساعت ها همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط غبار رقیق پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش نسبی دما برای روز های پایانی هفته انتظار می رود.