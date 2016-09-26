به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سردار حسین معروفی در همایش بزرگ فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس که در باغ امام علی(ع) برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امروز وظیفه ماست دوران دفاع مقدس که در حوزه ملی و اعتقادی مقدس است و همچنین مبارزات سخت در رویارویی با بدترین دشمنان اسلام را برای نسل جوان تبیین و تشریح کنیم.

وی افزود: این افتخار ماست که در ۲۰۰ ساله گذشته حتی یک وجب از خاک خود را به دست دشمن ندادیم و عزت و ناموس خود را حفظ کردیم و اجازه ندادیم دشمن به کشور ما تجاوز کند.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس از هر جهت که به آن نگاه کنیم مقدس است به سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره کرد و افزود: فراوانی صحبت های ایشان در سالهای اخیر به کلمه های انقلاب، انقلابی، انقلابی بودن و انقلابی ماندن است؛ چرا دشمن به دنبال برچیدن واژه انقلابی است؟ چرا پیام حضرت آقا در آغاز کار مجلس خبرگان رهبری که همه آنها مجتهد هستند، در مجلس شورای اسلامی و در جمع پاسداران در دانشگاه امام حسین(ع) تاکید بر این واژه ها بود؟

وی به تشریح واژه ی انقلابی پرداخت و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرد انقلابی غیر محافظه کار را شخصی دانست که در کارش توقف ندارد و همواره به دنبال پیشروندگی و پیشبرندگی در آرمانهای انقلابی و اسلامی است و تاکید کرد: فرد انقلابی اصول خود را معامله نمی کند و اطاعت بی چون و چرا از ولی امر خود دارد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تبیین اهداف انقلاب را از وظایف پاسداران و از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد: موضوع نفوذ، رموز ماندگاری اسلام و انقلاب و جهاد کبیر از دیگر مقوله های مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است.

وی اضافه کرد: پاسداران افتخار می کنند که در سازمانی محوری، ارزشی، انسانی، الهی، مردمی، انقلابی و مکتبی خدمت می کنند این نهاد از یک مثلث تشکیل شده که ضلع اصلی آن شهدا هستند که مایه عزت و هویت ملت ایرانند، ضلع دوم آن ایثارگران دوران دفاع مقدس و شهدای زنده این مملکت هستند و ضلع سوم آن پاسدارانی اند که در جنگ نبودند اما امروز عین دوران دفاع مقدس و با همان انگیزه خدمت می کنند.

وی تاکید کرد: ما باید این مثلث را هم با نیروهای جوان و با بهره گیری از معنویت شهدا و هم استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان دفاع مقدس محکم نگه داریم.

معروفی ادامه داد: دنیای امروز دنیای غیر قابل اعتماد و غیر قابل پیش بینی است؛ جزر و مد این دنیا قابل پیش بینی نیست. دنیای سیاسی امروز قابل اعتماد نیست و دشمن برای رسیدن به اهداف خود به دنبال حوزه سخت نیست؛ چون محاسبه گر است و قدرت و مولفه های ایران اسلامی را می داند و واقف است که ایران اسلامی در حوزه دفاعی قوی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به جای تصرف زمین به دنبال تصرف ذهن و شجاعت ملت ماست، افزود: زدن خودباوری ملت ایران هدف دشمن است تا با هزینه کم و تخریب زیاد محتوی ملت را بگیرد چرا که ملتی که شجاعت او گرفته شود بازوان قدرتی نخواهد داشت.

معروفی پایه و اساس یک انسان انقلابی را بصیرت افزایی و دشمن شناسی خواند و خاطر نشان کرد: تمسک به دین و قران، باور داشتن به وعده الهی و تقویت هویت ملی محور پیروزی در دوران دفاع مقدس بود.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از برنامه های خوب و مناسب در حوزه رفاهی، محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در سطح سیستان وبلوچستان نیز خبر داد.