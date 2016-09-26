کاهش ورزشکاران بازی های آسیایی برای هر «ماده» است نه «رشته»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شصت و هشتمین نشست هیات اجرایی و سی و پنجمین نشست مجمع عمومی شورای المپیک آسیا طی روزهای شنبه و یکشنبه در دانانگ ویتنام برگزار شد که در این دو نشست به هیچ وجه موضوع حضور محدود به ۲ نفر از هر کشور در هر رشته ورزشی بازیهای آسیایی مطرح نبوده بلکه منظوراین بوده است که از هر کشور بیش از دو نفر در هر ماده ورزشی (نه رشته ورزشی) نمی توانند شرکت کنند.

این موضوع قبلا در کتابچه های فنی رشته های انفرادی به طور مجزا درج می شد و امر جدیدی نیست ولی از هم اکنون بعنوان یک اصل کلی مطرح است.

اکنون با توجه به متن درج شده در سایت شورای المپیک آسیا و اشتباه در استفاده از کلمه sport (رشته ورزشی) به جای event (ماده ورزشی) ، مکاتبه لازم از سوی کمیته ملی المپیک با شورای المپیک آسیا انجام شده است.

ضمنا با توجه به مشکلات اخیر شورای المپیک آسیا با دولت کویت، در این نشست تصمیم بر این گرفته شد که بصورت موقت دفاتری در هر منطقه در محل حضور نایب رییس آن منطقه تشکیل شود. بر همین اساس و با توجه به اینکه نایب رییس منطقه آسیایی میانه یک قزاقستانی است، دفتر موقت منطقه آسیای میانه در آلماتی قزاقستان خواهد بود.