۶۵۶هکتار از اراضی ملی استان مرکزی رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی، یوسف یوسفی اظهار داشت: این اراضی به ارزش ۲۴میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال در راستای اجرای احکام قضایی و حفظ و حراست از اراضی ملی، از دست متصرفان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

وی ادامه داد: این تصرف ها که به صورت شخم و ایجاد شیار و همچنین ساخت و ساز بنا در اراضی ملی شهرستان های استان مرکزی انجام شده بود، از دست متصرفان خارج شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: همچنین به منظور جلوگیری از تصرف مجدد این اراضی، در برخی از مناطق، ایجاد کمربند حفاظتی برای مشخص شدن مرز بین اراضی ملی از مستثنیات، در دستور کار قرار گرفت.

یوسفی از مردم درخواست کرد برای حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی هرگونه تخریب، تجاوز، شخم، آتش سوزی و حضور گله های دام غیرمجاز را از طریق تلفن ۱۵۰۴ در سطح استان مرکزی برای پیگیری به این اداره کل اطلاع رسانی کنند.