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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

یادواره ۱۳ شهید دفاع مقدس روستای بهمنیاری برگزار شد

یادواره ۱۳ شهید دفاع مقدس روستای بهمنیاری برگزار شد

گناوه - یادواره ۱۳ شهید دفاع مقدس روستای بهمنیاری به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه جواد الائمه دشتستان ظهر دوشنبه در یادواره ۱۳ شهید دفاع مقدس روستای بهمنیاری اظهار داشت: شهدا مظهر عمل به دستورات ولایت هستند.

حجت الاسلام یعقوب یحیایی اضافه کرد: شهدا با عمل به دستورات اسلام و عمل به فرمان امام خمینی (ره) جهت اعتلای  اسلام و ارزش‌های الهی از همه هستی خود گذشتند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه‌ای عظیم، یعنی عرصه تقابل تمامی جهان کفر و شرک و نفاق با مردمی انقلابی و جان‌برکف است که حاضر نبودند بردگی فکری، فرهنگی، اقتصادی و ظلم ستمکاران بین‌المللی را تحمل کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه دشتستان گفت: دوران هشت ساله دفاع مقدس در واقع آیینه تمام‌نمای جانبازی و فداکاری برای اعتلای ارزش‌های انسانی است و باید یاد و خاطره این ایام زنده بماند.

یحیایی تصریح کرد: ملت ما در اوج تحریم‌های زمان جنگ، روی پای خود ایستاد و نقطه درخشانی را در تاریخ ثبت کرد و راه عبور از مشکلات فعلی جامعه نیز در توجه به فرهنگ دفاع مقدس نهفته است.

در این مراسم همچنین یکی از مداحان به مداحی پرداخت و مراسم سینه زنی انجام شد.

کد مطلب 3779672

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