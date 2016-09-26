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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

مدیر مرکز مدیریت حوادث خراسان جنوبی:

برخورد پراید و کامیون در محور نهبندان بیرجند ۵مصدوم برجای گذاشت

برخورد پراید و کامیون در محور نهبندان بیرجند ۵مصدوم برجای گذاشت

بیرجند- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی گفت: برخورد پراید و کامیون در محور نهبندان-بیرجند پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلخروشان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه ظهر امروز حادثه برخورد کامیون و پراید در کیلومتر ۷۵ محور نهبندان- بیرجند به مرکز پیام اورژانس نهبندان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله بعد از تماس آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ شوسف، مزار سیدعلی و هلال احمر شوسف به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم داشت، گفت: این مصدومان پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان سربیشه اعزام شدند.

دلخروشان ادامه داد: همچنین دو مصدوم این حادثه که خانم ۳۲ و آقایی ۵۰ ساله بودند با بالگرد اورژانس هوایی به بیرجند اعزام شدند.

کد مطلب 3779673

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