برخورد پراید و کامیون در محور نهبندان بیرجند ۵مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلخروشان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه ظهر امروز حادثه برخورد کامیون و پراید در کیلومتر ۷۵ محور نهبندان- بیرجند به مرکز پیام اورژانس نهبندان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله بعد از تماس آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ شوسف، مزار سیدعلی و هلال احمر شوسف به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم داشت، گفت: این مصدومان پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان سربیشه اعزام شدند.

دلخروشان ادامه داد: همچنین دو مصدوم این حادثه که خانم ۳۲ و آقایی ۵۰ ساله بودند با بالگرد اورژانس هوایی به بیرجند اعزام شدند.