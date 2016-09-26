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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

عابدینی در گفتگو با مهر:

خیلی‌ها در تعطیل شدن سامانه هواداری سازمان لیگ نقش داشتند

خیلی‌ها در تعطیل شدن سامانه هواداری سازمان لیگ نقش داشتند

سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت: خیلی‌ها در تعطیلی سامانه هواداری سازمان لیگ نقش داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ و جدال فدراسیون فوتبال با سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی بر سر سامانه‌های هواداری سرانجام با پیروزی سه باشگاه لیگ برتری همراه شد.

در حالی که از ابتدای این فصل از مسابقات لیگ برتر، سازمان لیگ برای تبلیغ محیطی سامانه اسپانسر خود با این سه باشگاه به مشکل خورده بود، در نهایت و بعد از جلسات مختلف، مقرر شد تا سامانه هواداری استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه‌ها تبلیغ شود.

این موضوع حتی کار را به جایی رسانده بود که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد فدراسیون فوتبال «زیر دو خم» باشگاه‌ها را گرفته است و باید به آنها اجازه بدهد که فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند.

امیر عابدینی سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: بعد از جلسات مختلف مقرر شد تا سامانه هواداری سه باشگاه تبلیغ شود و ما سامانه خود را تعطیل کردیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر ورزش هم در این ماجرا نقش داشت یا خیر؟ گفت: خیلی‌ها در این موضوع نقش داشتند که به موقع درباره آن صحبت خواهم کرد.

کد مطلب 3779688

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