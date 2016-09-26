طلاب واساتید حوزه علمیه به مراسم اربعین حسینی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس افشار ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه ستاد اربعین حسینی که در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین برگزارشد خدمت به زائران حسینی را با اهمیت دانست و اظهار کرد: باید به خوبی از زائران حسینی استقبال شود چرا که خدمت به زائران کربلای حسینی خدمت به امام حسین(ع) است.

مسئول کارگروه یاوران اربعین حسینی استان قزوین به بازگشت زائران حسینی از مراسم اربعین حسینی اشاره و اظهارکرد: جمعیت زیادی به عنوان زائر حسینی بعد ازاربعین برمی گردند که مسئولان و مرم باید تمهیداتی بیندیشند تا این زائران دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام افشار به اجتماع باشکوه و میلیونی عزاداران حسینی برای شرکت دراین مراسم معنوی بیان کرد: مراسم پیاده روی اربعین، بزرگترین اجتماع شیعه است و شیعه با اربعین قدرت اش را به عالم نشان می دهد.

وی با اشاره به اعزام طلاب و اساتید حوزه علمیه به مراسم اربعین حسینی گفت: با هماهنگی با بعثه مقام معظم رهبری ومدیر حوزه علمیه قزوین، امسال حضور طلاب و روحانیون دربرگزاری نمازهای جماعت درمسیر پیاده روی اربعین حسینی و پاسخ به شبهات و سوالات شرعی عزاداران حضور موثری خواهند داشت.