نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات ۱۴۰ واحد صنعتی و تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد، عنوان کرد: مصوباتی با حضور مسئولان ارشد استان برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی تصویب شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات این واحدهای تولیدی در حوزه نداشتن سرمایه در گردش، مشکلات بیمه ای و مالیاتی است، ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای حل مشکلات بخشی از این واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: راه اندازی واحدهای صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری دارد که به دنبال افزایش اشتغال در واحدهای صنعتی استان هستیم.