دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش سالانه با عنوان «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» دی ماه سال جاری برگزار می شود. محورهای اصلی این همایش عبارتند از؛ بخش وضعیت آموزش و پژوهش فکر سیاسی در ایران معاصر، حوزه ها و قلمروهای فکر سیاسی در ایران معاصر، روش شناسی و معرفت شناسی فکر سیاسی در ایران معاصر و فکر سیاسی و حوزه های میان رشته‌ای.

وضعیت نهادهای آمورشی در حوزه اندیشه سیاسی، بایسته ها و ضرورت های مطالعه و پژوهش در اندیشه سیاسی، فکر سیاسی و دانش های دینی (کلام، عرفان، فقه و ...)، نسبت فکر سیاسی در ایران معاصر و جریان های معاصر منطقه (جنبش های اسلامی و ...)، نسبت فکر سیاسی در ایران معاصر با جریان های جهانی اندیشه و... از دیگر محورهای این همایش است.

چکیده ارسالی برای همایش باید دارای بیان مسئله، سوال و کلید واژه و نهایتا ۳۰۰ کلمه باشد. همچنین باید عنوان دقیق دانشگاهی، ایمیل ارتباطی نویسنده به همراه شماره همراه در زیر چکیده نوشته شده باشد.

مهلت ارسال چکیده مقاله اول آبان ماه و مهلت ارسال اصل مقاله اول دی ماه است.

- مقالات ارسالی فقط از طریق پست الکترونیک انجمن (ipsathought@gmail.com) قابل دریافت خواهند بود. ارسال مقالات به دیگر نشانی انجمن علوم سیاسی ایران قابل قبول نخواهد بود.