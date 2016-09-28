خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: وقوع فاجعه غمبار منا در موسم حج سال گذشته علامت های استفهام فراوانی را در خصوص نقش عربستان سعودی در آن ایجاد کرد. سعودیها تاکنون به هیچیک از سؤالات مطرح شده در خصوص علت اصلی وقوع این فاجعه دردناک پاسخ نداده اند؛ مسأله ای که فرضیه تعمدی بودن فاجعه را بیش از پیش تقویت می کند.

در این میان فرضیه ای مبنی بر استفاده از عوامل بیولوژیک و یا شیمیایی علیه حجاج در مراسم حج سال گذشته مطرح شده است که در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با دکتر «علی کرمی» استاد تمام دانشگاه و رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی را نیز بر عهده دارد، انجام داده است. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است؛

*در حال حاضر فرضیه استفاده عربستان سعودی از گازهای حاوی عوامل بیولوژیک مطرح است. صحت این فرضه تا چه حدی محل اتکاست؟

من دو هفته پیش از آنکه حادثه در موسم حج سال گذشته رخ دهد، به دلیل تخصصی که دارم احساس کردم که اوضاع در عربستان مناسب نیست. در واقع شرایط امنیتی عربستان را مناسب نمی دیدم.

وقتی که من فیلم اتفاقاتی را که در جریان حادثه منا مشاهده کردم، به این نتیجه رسیدم که اتفاقات رخ داده، مدیریت شده بوده است. همچنین پس از اتفاقی که برای سفیر سابق کشورمان در لبنان رخ داد، کاملا برای ما مسجل شد که فاجعه منا هم برنامه‌ریزی هم مدیریت و هم اجرای آن مهندسی شده بود.

واقعیت این است که پیش از دفن پیکرهای جان باختگان، باید از آنها نمونه برداری صورت می گرفت که گویا به دلیل انباشته بودن پیکرهای حجاج بر روی یکدیگر و وضعیت آشفته‌ای که وجود داشت، این اقدام انجام نشد.

از سوی دیگر، فشارهای روانی ناشی از وقوع فاجعه منا نیز در عدم نمونه برداری از پیکرهای جان باختگان تأثیر داشت و دستگاه های ذیربط در مدیریت این شرایط ناموفق عمل کردند و این در حالی است که انجام این نمونه برداری کار سختی نبود.

در هر صورت، در این میان یک نوع اهمال صورت گرفته است. چطور ممکن است که تا این حد غفلت صورت بگیرد و آنها با عجله روی حجاج آهک ریخته و آنها را دفن کنند.

اگر چنین حادثه ای برای اتباع برخی از کشورهای اروپایی رخ داده بود، دستگاه های مسئول بدون شک از حادثه دیدگان نمونه برداری می کردند.

بر همین اساس، من از مسئولان ذیربط بسیار گله مند هستم که چرا به این مسائل توجهی ندارند. من شخصا بارها این مسائل را در رسانه های مختلف عنوان کرده ام اما هیچگاه هیچ مرجع و نهادی توجه نکرده است. من از مسؤولان کشورمان خواهش می کنم که این مسائل را جدی بگیرند. اگر نمونه‌برداری انجام می شد، اکنون ما می توانستیم مقالات متعددی در محکومیت عربستان سعودی به رشته تحریر درآوریم. اگر نمونه‌برداری از پیکره حجاج انجام می شد، اکنون می توانستیم مقالات متعددی در محکومیت عربستان سعودی به رشته تحریر درآوریم

در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که عربستان سعودی تمامی مطالب مربوط به فاجعه منا را از رسانه های خود حذف کرده است. با این حال، ما خبری را در یکی از رسانه‌های عرب‌زبان پیدا کرده‌ایم که بسیار حائز اهمیت است.

یک پزشک مصری در خصوص فاجعه منا نامه ای را به «ملک سلمان» نوشته است. تخصص این پزشک مصری «سم‌شناسی» است. این پزشک مصری در نامه خود خطاب به پادشاه سعودی صراحتا بیان کرده که در حجاج جان باخته علائم مسمومیت دیده است. وی اعلام کرده است که جان باختن حجاج در اثر گرما و تراکم جمعیت نبوده و دلیل مسمومیت این اتفاق رخ داده است.

این پزشک مصری از پادشاه عربستان درخواست کرده تا به این موضوع رسیدگی کند. البته بدیهی است که سعودیها هیچگاه به این مسأله رسیدگی نخواهد کرد؛ کما اینکه تاکنون این کار را انجام نداده اند.

من، خود زمانی که از حجاج بازگشته از حج در خصوص علائمی که به آنها دچار شده بودند، می پرسیدم آنها مواردی را ذکر می کردند که با علائم مسمومیت مطابقت داشت.

پس از آن، بحث «فان وَکس» به وجود آمد. من احساس کردم که سعودیها به صورت مدیریت‌شده در حال انجام یک تست هستند.

در خصوص نامه پزشک مصری این نکته را نیز باید ذکر کنم که وی اعلام کرده که از مواد سمی و شیمیایی علیه حجاج استفاده شده است نه بیولوژیکی. تجربه من به عنوان کسی که خود تقریبا از ۳۲ سال پیش در حوزه تهدیدات زیستی فعالیت می کنم، می‌گوید که می‌تواند از عوامل شیمیایی علیه حجاج استفاده شده باشد و هم از عوامل بیولوژیک.

نکته قابل تأمل اینجاست که نیروهای امنیتی مستقر در منا در زمان وقوع فاجعه، خود از ماسک ضد شیمیایی استفاده می کردند؛ یک ماسک کاملا پیشرفته دارای دو یا سه لایه. نکته دیگر این است که شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای امنیتی سعودی هیچکدام از آب زمزم استفاده نمی کردند و با خود آب‌های معدنی حمل می کردند.

وقتی تمامی مسائل را در کنار هم قرار می دهم، به این نتیجه می‌رسم که بدون شک اتفاقی رخ داده و دست‌های پنهانی در پشت پرده وقوع فاجعه منا قرار دارند وقتی تمامی این مسائل را در کنار هم قرار می دهم، به این نتیجه می رسم که بدون شک اتفاقی رخ داده است. بنابراین، در این مسأله که حتما موادی علیه حجاج استفاده شده است، هیچ شکی وجود ندارد، اما با این حال به دلیل عدم انجام نمونه برداری نمی توانم درباره ماهیت این مواد اظهارنظر کنم.

به نظر من در حال حاضر که مردم کشورمان به حج اعزام نشده اند، امنیتشان تأمین شده است، چراکه با شرایطی که سعودیها به وجود آورده اند، امنیت حجاج به ویژه شیعیان ایرانی در مکه مکرمه در خطر است. اعتقاد دارم که بهتر است تا زمان مشخص شدن علت اصلی وقوع فاجعه منا در سال گذشته، حج انجام نشود.

*آیا اسناد و مدارک متقنی مبنی بر استفاده سعودیها از گازهای حاوی عوامل بیولوژیک علیه حجاج وجود دارد؟

به نظر من نامه پزشک مصری به پادشاه عربستان سعودی یکی از اسناد مهم و قابل اتکاء استفاده سعودیها از مواد سمی علیه حجاج بیت الله الحرام است. حتی برخی از رسانه‌های بین‌المللی نامه این پزشک مصری را منتشر کردند و این نامه در عرصه بین المللی مطرح شد. این پزشک مصری علائم مسمومیت را در حجاج جان باخته دیده است.

*گفته می شود که نظامیان سعودی در هنگام وقوع فاجعه منا از ماسک های ضد شیمیایی استفاده کرده اند. آیا در تحقیقات به عمل آمده در خصوص فاجعه منا چنین موضوعی به چشم آمده است؟

در خصوص استفاده نیروهای امنیتی سعودی مستقر در صحرای منا از ماسک های ضد شیمیایی صدها تصویر وجود دارد که این واقعیت را اثبات می کند.

حتی در دیداری که با آقای «نادر طالب زاده» داشتم، وی گفت که در مراسم حج سال ۸۷ سعودیها از آب زمزم استفاده نمی کردند و آب‌های معدنی با خود به همراه داشتند. مردم برای رسیدن به آب زمزم صف می کشند و این در حالی است که نیروهای امنیتی سعودی آب معمولی می نوشند؛ مسأله ای که بسیار شک برانگیز به نظر می رسد.

اینکه انسان در کنار چشمه باشد اما آب معمولی بنوشد بسیار مسأله مشکوکی است و تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن، این است که آب چشمه آلوده است.

عربستان سعودی در شرایط کنونی در حال خیانت به بشریت است و ما با استفاده از تمامی ظرفیت ها آبروی آن را خواهیم برد در هر صورت، عربستان سعودی در شرایط کنونی در حال خیانت به بشریت است و ما با استفاده از تمامی ظرفیت ها آبروی آن را خواهیم برد. در واقع، من بر این باورم که ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت بالای رسانه‌ها جبهه استکبار را سر جای خود بنشانیم.

من شخصا خود را یک سرباز می دانم که برای مقابله با آنچه که رخ داده وارد میدان شده است. ما در حال حاضر در مرکز بحران جنگ نرم قرار داریم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری جنگ سخت تقریبا تمام شده و یک جنگ نرم وحشتناک تر از گذشته آغاز شده است.

نکته قابل تأمل اینجاست که مسؤولان تاکنون هیچ پاسخی به مسائلی که من مطرح کرده ام، نداده اند. من از اینکه آنها پاسخ مرا بدهند و مرا به چالش بکشند استقبال می کنم. به نظرم آنها به دلیل اینکه می دانند پاسخ‌های قاطع و استدلال های منطقی برای ایرادهای احتمالی‌شان دارم، در قبال گفته هایم موضع گیری نمی کنند.

*همانگونه که می دانید در فاجعه منا نظامیان سعودی هیچ کمکی به حجاجی که همچنان در قید حیات بودند، نکردند. آیا این استنباط درست است که سعودیها از هراس دچار شدن به ویروسی که حجاج آلوده به آن شده بودند، از کمک به آنها خودداری کردند؟

عامل آلوده کننده ای که علیه حجاج بکارگرفته شده، پیش از ورود آنها به صحرای منا در محل حادثه منتشر شده بود. زمانی که حجاج وارد منا شدند، توسط سعودیها محصور شدند. البته این یک فرضیه است که باید به اثبات برسد. سؤال اینجاست که چرا تاکنون یک تیم تحقیقاتی برای انجام تحقیق در این زمینه به عربستان اعزام نشده است.

من نمی دانم چرا مسئولان این موارد را جدی نمی گیرند. حتی اگر تنها پای جان یک حاجی در میان باشد، باز هم باید پیگیری های لازم برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت آن انجام شود.

متأسفانه اکنون دیگر فاجعه منا اتفاق افتاده و گذشته است. بحث این است که چرا مسئولان حتی تحقیق علمی در خصوص مسأله استفاده سعودیها از عوامل شیمیایی و یا بیولوژیک علیه حجاج به عمل نمی آورند بحث این است که چرا مسئولان حتی تحقیق علمی در این زمینه نمی کنند. حتی اگر مقداری از آب و خاک محل وقوع حادثه به کشور منتقل می شد، می توانستیم با انجام آزمایش های متعدد به نتایجی دست یابیم.

*آیا دفن بسیاری از حجاج در خاک عربستان بدون هماهنگی با دولت ها و خانواده های آنها و همچنین مخالفت با تشکیل کمیته حقیقت یاب در این خصوص را در راستای تلاش سعودیها برای ممانعت از کشف علت جان باختن حجاج تلقی می کنید؟

دقیقا همینطور است. این اقدام سعودیها فرضیه استفاده از عوامل شیمیایی و یا بیولوژیکی علیه حجاج را به شدت تقویت می کند.

سعودیها پیش از دفن حجاج از موادی استفاده کردند که پیکرهای آنها هرچه سریعتر تجزیه شود تا در صورت نبش قبر، امکان کشف علت جان باختن آنها فراهم نباشد.

نکته دیگر در خصوص حجاج جان باخته این است که ما کیفیت و نحوه دفن آنها در ایران را نمی دانیم. نمی دانم در ایران چه ماده ای قبل از دفن به پیکر حجاج زدند که اگر آلودگی وجود دارد به کسی منتقل نشود. این نشان می دهد کسانی که این اقدام را انجام دادند، خود نیز به احتمال آلودگی شک داشتند.

با تمام این‌ها، همچنان می توان یک کمیته حقیقت یاب برای پی بردن به واقعیت آنچه که رخ داده است، تشکیل داد. حتی می توان با این پزشک مصری که به پادشاه عربستان نامه نوشته است، ارتباط برقرار کرد و با او در خصوص این نامه و محتوای آن بیشتر سخن گفت تا حقایق بیشتری آشکار شوند.

با این حال، وزارت خارجه، وزارت بهداشت، سازمان حج و زیارت و هلال احمر هیچکدام صدای ما را نمی شنوند و اقدامی در راستای کشف حقیقت نمی کنند.

من شدیدا احساس نگرانی می کنم در این خصوص و مطمئن هستم که سعودیها مسائل مهمی را پنهان می کنند.

*عربستان سعودی از سال ۲۰۱۰ با امضای قراردادی با شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی «G۴S» تأمین امنیت موسم حج را به این شرکت سپرد. آیا اساسا این شرکت می تواند ارتباطی با وقوع فاجعه منا داشته باشد؟

در اینجا باید به این نکته اشاره کنم، دستبندی که امسال سعودیها به بهانه تأمین امنیت به دستان حجاج بستند، برای زندانی ها به کار گرفته می شود. این طرح، نشأت گرفته از ابتکارات همین شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی است. با این حال، حتی کشورهای اسلامی هم خم به ابرو نیاورده و هیچ اعتراضی به این مسأله نکردند.

بازهم جا دارد عملکرد مسئولان وزارت خارجه، وزارت بهداشت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هلال احمر و سازمان حج و زیارت را مورد نقد قرار داده و خطاب به آنها بگویم: اگر کسانی از خانواده های شما و یا اقوامتان در فاجعه منا از دنیا می رفتند، به همین شکل کنونی برای احقاق حقوق قربانیان تلاش می کردید؟ اگر کسانی از خانواده های مسئولان وزارت بهداشت، وزارت خارجه، هلال احمر و سازمان حج و زیارت در فاجعه منا از دنیا می رفتند، آیا به همین شکل کنونی برای احقاق حقوق قربانیان تلاش می کردند؟

*شما قبلا گفته اید: آبی که حجاج در مکه و مدینه می‌نوشند آلوده به آرسنیک است. از سوی دیگر در بحث‌های قبلی شما به این نکته اشاره شده بود که در آب زمزم از ویروس «فان وَکس» استفاده شده است. لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

از سال ۲۰۰۷ «پانورامای بی بی سی» در گزارشی رسما اعلام کرد که آب زمزم آلوده است و باید از نوشیدن آن اجتناب کرد. آژانس استاندارد آب و غذای انگلیس هم گزارش داده است که قطعا آب زمزم بیش از چند برابر حالت معمولی دوز آرسنیک دارد. علاوه بر این، گزارش های دیگری هم در این خصوص وجود دارد. متأسفانه زمانی که این بحث مطرح شد، مسئولان سازمان حج و زیارت اعلام کردند که به دلیل تقدس داشتن مسأله حج، نباید به این موضوع دامن زد.

علاوه بر این، روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز با انتشار گزارشی از آلودگی آب زمزم به آرسنیک خبر داده بود که این مسأله نیز به نوبه خود قابل تأمل است. متأسفانه تاکنون به هیچیک از این مسائل در کشورمان توجه نشده است.

پس از آن، بحث پروژه «فان وَکس» (واکسن ضد بنیادگرایی) مطرح شد. طراحان این پروژه معتقدند که باورهای دینی و ارزشی شیعیان منشأ ژنتیکی دارد. بر همین اساس، در حدود سال ۲۰۰۵ پنتاگون پروژه «فان وَکس» را طراحی کرد.

آمریکایی ها می دانند که تفکرات و باورهای دینی جوانان ایرانی طی سالیان گذشته موجبات شکست آنان را فراهم آورده است. بر همین اساس به سراغ طراحی چنین پروژه ای رفتند تا اعتقادات دینی را دستخوش تغییر قرار دهند. با این حال، در خصوص میزان درستی یا نادرستی این مسأله باید تحقیق انجام شود.

من با توجه به اطلاعاتی که در دست دارم، به این نتیجه رسیدم که بیگانگان در اربعین هم از این حربه استفاده کرده اند. برخی از روحانیون با من تماس گرفتند و گفتند کسانی که به کربلاء رفتند عمدتا سرما خوردند، سرفه می کنند، حال و حوصله عبادت کردن را ندارند.

حال شما مقایسه بکنید شمار شرکت کنندگان در مراسم اربعین به مراتب بیشتر از حجاج هستند و دشمن می تواند برنامه ریزی گسترده ای برای ضربه زدن به شیعیان در اربعین داشته باشد.

*به طور کلی اقدامات سازمان حج، وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از فاجعه منا را چگونه ارزیابی می کنید؟

اداره استاندار آب و غذای انگلیس آب زمزم را آزمایش و نتایج مبنی بر آلودگی آن را اعلام کرده است همانگونه که گفتم اداره استاندار آب و غذای انگلیس آب زمزم را آزمایش و نتایج مبنی بر آلودگی آن را اعلام کرده است. با این حال، وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت ما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نداده اند.

زمانی که مقاله ای تحت عنوان آلودگی آب زمزم در سال ۲۰۰۷ در یکی از رسانه‌های جهانی منتشر شد، آیا سازمان حج و زیارت چیزی ندید و نشنید؟ کارشناسان این سازمان کجا بودند؟

من بر این باورم که سازمان حج و زیارت به دلیل اهمالی که در مسائلی از این دست انجام داده است، به گفته هایم واکنش نشان نمی دهد. اگر این سازمان، پاسخ قانع کننده ای داشت مسلما به گفته های من واکنش نشان می داد.

پیشنهاد من این است که هر ساله یک ماه پیش از برگزاری موسم حج، سازمان حج و زیارت مقدمات انجام یک آزمایش بر آب زمزم را فراهم آورد.

من از مسئولان تقاضا می کنم تا تهدیدات را جدی بگیرند. یکی از عرصه های جنگ نرم، تهدیدات مخفیانه و نامحسوس است. به عنوان مثال از طریق آب، غذا، مواد بهداشتی و درمانی و وسایل آرایشی دشمن می تواند ضربه خود را به مسلمانان وارد آورد. گزینه دشمن تنها تحریم و جنگ نیست.

همچنین محصولات تراریخته تهدید بزرگی برای آلوده کردن منابع طبیعی محسوب می شوند. حتی مراجع علیه این محصولات فتوا دادند. اما متأسفانه در پاسخ به این فتواها پاسخ های نامربوطی از سوی مسئولان شنیدیم. به نظر می رسد جان مردم بازیچه دست برخی مسئولان است.