فروش علم و پذیرش دانشجوی خارجی در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیباله موسویبهار ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از ایثارگران با تبریک هفته دفاع مقدس به ایثارگران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم به ویژه سردار همدانی و سردار شمسیپور، گفت: ایثارگران در سالهایی که کشور درگیر جنگ ناخواسته از سوی رژیم بعثی عراق بود، جانانه در برابر دشمنان ایستادند و اجازه تسخیر حتی یک وجب از کیان این مرز و بوم را ندادند.
وی افزود: همان رزمندگان که روزی اسلحه بر دوش داشتند، امروز تحت رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری در سنگرهای علمی، رزمی و دفاعی کشور را در مسیر پیشرفت قرار داده و پرچم ایران را بارها در عرصههای گوناگون به اهتزاز درآوردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ۱۲ درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند که توانستهاند جایگاه شایستهای را برای دانشگاه رقم بزنند.
موسویبهار از استقرار دبیرخانه کلانمنطقه ۳ آمایشی کشور از دی ماه در دانشگاه و کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی و قدردانی استاندار از مجموعه دانشگاه خبر داد و حرکت در مسیر تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی از برنامههای اصلی دانشگاه است.
وی افزود: توجه به جذب دانشجوی خارجی و حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و تولید ثروت از علم با هدف عدم وابستگی به صادرات نفت و استفاده از سرمایه و عقل برای کسب ثروت دربرنامه قرار گرفته تا علاوه بر موارد یاد شده، در صدور و گسترش انقلاب اسلامی و اشتغالزایی برای جوانان سهیم باشیم.
رئیس دانشگاه علئم پزشکی همدان با تأکید بر اینکه موفقیتهای دانشگاه و کشور در سایه رشادتها و دلاورمردیهای ایثارگران به دست آمده است، گفت: تیم مذاکره کننده هستهای کشور با پشتوانه این سرمایهها به صورت قوی و با منطق در عرصههای مذاکره حضور مییابد و با قدرت و قوت از حق ایران اسلامی دفاع میکند و امروز شاهدیم که هیچ دشمنی جرأت نزدیک شدن به مرزهای آبی و خاکی کشور را ندارد و تنها به حرف زدن بسنده میکند.
موسویبهار با بیان اینکه در زمان دفاع مقدس شاهد حضور پزشکان هندی و بنگلادشی در کشور بودیم، در حالی که در حال حاضر در تمام شهرستانهای استان همدان شاهد حضور متخصصان و نیروهای فوق تخصص هستیم، گفت: ایران در بین ۲۶ کشور مورد نظر در سند چشمانداز، در حوزه پزشکی تنها کشوری است که حرفی برای گفتن دارد.
وی از رزمندگان و ایثارگران دانشگاه خواست تا در طرح تحقیقاتی جمعآوری اطلاعات و اسناد دوران جنگ به منظور تدوین مجموعه خاطرات در قالب کتاب دانشگاه را یاری کنند تا بتوانیم خدمات ارائه شده در حوزه پزشکی در زمان جنگ در جبهههای حق علیه باطل و پشت جبههها را به صورت مکتوب، ماندگار کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بر تدوین مجموعهای دیگر به منظور معرفی نقش زنان حوزه علوم پزشکی دانشگاه در دفاع مقدس که دوشادوش برادران رزمنده خود در پشت صحنه به ایفای نقش پرداختند، تأکید کرد.
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